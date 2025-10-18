Головна Країна Суспільство
Житель волинського села збудував дім із дров та глини

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Житель волинського села збудував дім із дров та глини
Василь Кравець показує оббиту до стіни власного будинку дошку, яку була змайстрована вручну
фото: suspilne.media

Василь Кравець із родиною більш як 30 років мешкає в екологічному будинку

Житель села Гораймівка, що на Волині, 70-річний Василь Кравець, самостійно спорудив будинок із дров та глини. Зараз господар ділиться своїм досвідом з іншими. Таких хат у селі вже з десяток. Першу він звів для своєї сім’ї 36 років тому. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті «Суспільного».

«Ось така стінка, ось така кладка, такий роствор: все точно як в мене зроблено. Тільки що в мене вже покрито дошкою. Самі рубали і кору знімали на кожному поліні. Поліно має довжину 22 см – це товщина стінки получилась. Для Полісся вигідно, бо тут є глина, пісок, осика», – говорить чоловік.

Дім з глини та дров, який Василь Кравець у селі Гораймівка на Волині почав будувати в 1988 році
Дім з глини та дров, який Василь Кравець у селі Гораймівка на Волині почав будувати в 1988 році
фото: suspilne.media

Зараз волинянин допомагає односельцю зводити аналогічний дім, бо це, з його слів, дешевий і доступний метод будівництва житла.

Уперше будинок із дров та глини волинянин побачив у сусідньому районі, в селищі Цумань, що за 30 кілометрів від Гораймівки.

Хата в Гораймівці, який сусідові допомагає зводити Василь Кравець. Дім на етапі будівництва
Хата в Гораймівці, який сусідові допомагає зводити Василь Кравець. Дім на етапі будівництва
фото: suspilne.media

«Заготовка була з дров – осикові дрова. Вони висохли і вже сухі клали. Чому осика? Є такі комахи, які дерево їдять, шашель називається. Осики шашель не їсть», – сказав майстер.

Подружжя Кравець виростило та виховало шестеро дітей. Поки зводили новий дім, тіснилися в невеликій старій хатині. На будівельні матеріали грошей не вистачало, розповіла дружина Любов, тому зводити хату з дров та глини було вигідно.

Любов Кравець
Любов Кравець
фото: suspilne.media

У будинку є шість кімнат та кухня. З її слів, влітку в хаті прохолодно, а взимку опалюють дровами: одна грубка дає тепло на дві кімнати.

«Важко було. Він на роботі був, а я дітей гляділа і віники робила. По маленьку будувалися. Хотілося мати щось своє», – пригадала Любов Кравець.

У будинку є шість кімнат та кухня
У будинку є шість кімнат та кухня
фото: suspilne.media

На будівництво хати пішло майже 10 кубів дров, зазначив Василь Кравець. «Коли почав будуватися, то було багато скептиків, шо ж то за хата буде така, але ми, як друзі почали допомагати, змурували, зробили. Накрили – і получився дім. Фінансово вигідніше і якщо екологічно взяти, цементу немає, цегли немає в стінах, це ж дерево і глина», – сказав чоловік.

Викладач кафедри будівництва та цивільної інженерії луцького вишу Дмитро Кислюк розповів, що хата з дров та глини має чимало переваг. За умов дотримання вимог будівництва та правильного догляду під час експлуатації, з його слів, такий дім може прослужити власникам від 50 до 100 років.

Волинянин живе в екологічному будинку

«На даний час стінові матеріали дорогі, цегла, газоблоки, тому будують дерев’яні будинки за допомогою глини. Звичайно цей матеріал екологічно чистий, воно має доброізоляційні властивості та достатню міцність для малоповерхових житлових будинків. Але необхідно добре захищати від вологи, бо воно піддається загниванню», – додав доцент вишу.

Нагадаємо, у березні 2022 року через повномасштабне вторгнення Лана Тесленко з родиною переїхала з Харкова на Хмельниччину. В Олешині разом із чоловіком збудували екобудинок без кутів зі сміття. 

Нагадаємо, у клумбах у середмісті Дніпра замість квітів ростуть томати. На рослинах вже навіть з’явилися плоди. Помідори на Європейській площі висадив місцевий житель Анатолій. Чоловік за фахом агроном, зараз веде TikTok, в якому розповідає про користь рослин. Дніпрянин пояснив, понад десять років працював озеленювачем. Додав: на Європейській площі буває щодня, і постійно бачить засмічені клумби. Засіяв їх томатами, аби люди не кидали сміття.

Також у Полтаві 71-річна жінка назбирала купу сміття заввишки з власний будинок. 

