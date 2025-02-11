Під Соледаром загинув київський режисер і журналіст Ярослав Шапочка

Ярослав Шапочка з березня 2024 року вважався зниклим безвісти

На фронті загинув військовий, колишній журналіст видання «Факти» та режисер Ярослав Шапочка, який з березня 2023 року вважався зниклим безвісти. Про це повідомили «Факти» на своєму сайті.

Також про смерть Ярослава Шапочкм 10 лютого повідомила у Facebook його кума, режисерка Аліна Хорошилова.У коментарі вона зазначила, що отримала інформацію від дружини Ярослава, а сама є хрещеною матір’ю доньки журналіста.

«На жаль, найгірше підтвердилося – Ярослав Шапочка на щиті, навічно на небесній варті. Вічна пам’ять і слава Герою», - написала Хорошилова.

Ярослав Шапочка з перших днів широкомасштабної війни став до лав київської бригади ТрО фото: Alina Khoroshylova, Facebook

«Факти» повідомляють, що в різні періоди свого життя Ярослав Шапочка протягом кількох років працював кореспондентом їхнього видання.

«Щирий та безкомпромісний, він запам'ятався яскравими публікаціями про людей, які творили історію України XXI століття», – пише медіа.

Як повідомила «Новинарня», Ярослав Шапочка загинув у 20-х числах березня 2023 року в бою з російськими окупантами на Соледарському напрямку на Донеччині. Під час штурмових дій підірвалася БМП, на якій перебував Ярослав. Досі він офіційно вважався зниклим безвісти.

Ярослав Шапочка – киянин, журналіст, митець, громадський активіст, учасник Помаранчевої революції та Революції гідності фото: Alina Khoroshylova, Facebook

Ярослав Шапочка – киянин, журналіст, митець, громадський активіст, учасник Помаранчевої революції та Революції гідності. Закінчив Інститут журналістики Київського університету ім. Т. Шевченка, надалі опанував фах режисера і фотографа.

З перших днів широкомасштабної війни став до лав київської бригади ТрО. Служив у 2-й стрілецькій роті 207-го окремого батальйону територіальної оборони (Шевченківського району Києва) 241-ї окремої бригади ТрО Збройних сил України.

Ярославу Шапочці було 50 років. У нього залишилися дружина й донька.

«Гірко. Дива не сталося. (…) Скільки разів за ці вже майже два роки я заходила на твою сторінку і дивилася знову і знову на останній опублікований пост. Фото з цегляним будинком і трьома забитими вікнами з полущеною блакитною фарбою. «Залочене тривіконня», – написав ти. Звісно, шансів було мало, але поки людина безвісти, завжди хочеться до останнього сподіватися на якесь диво. Спи спокійно. Так гірко це все. Світла пам’ять», – написала на згадку про Шапочку на своїй сторінці режисерка Ірина Цілик.

Остання публікація на сторінці полеглого журналіста у мережі Facebook датована 20 березня 2023 року:

«Ярик… 20 березня 2023 року Ярик привітав мене з Днем народження. І все. Тоді ж і останній допис на фейсбуці. Ми разом вчилися в Шеві, тусили в гуртязі, потім перетиналися на всіх Майданах і мітингах, на Банковій і в “Купідоні”, на “БЖ” і на “Барбакані”, реготали і сибаритствували… Ярик був режисером, фотохудожником, обожнював свою доньку і завжди світився – тим внутрішнім тихим світлом дуже доброї людини.. Ярик був добрим, надзвичайно добрим… Тоді в березні він зник безвісті в боях під Соледаром. Я весь час тримала на думці: «раптом.. ну раптом..», – написала у соцмережі письменниця Світлана Поваляєва, однокурсниця полеглого.

Нагадаємо, 29 травня 2024 року, під час ротації на Харківському напрямку загинула 25-річна журналістка та парамедикиня добровольчого батальйону «Госпітальєри» Ірина Цибух. Від 2015 року Ірина Цибух їздила на Донбас як військова парамедикиня, була бойовою медикинею у складі добровольчого батальйону «Госпітальєри». Батальйон займається медичною евакуацією військових у гарячих точках на лінії фронту.