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Негода у столиці: влада звернулася до водіїв

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Негода у столиці: влада звернулася до водіїв
У Києві стовпчик термометра опуститься до -11 градусів
фото: Укрінформ

Зниження температури триватиме у суботу та неділю

Сьогодні, 6 січня, синоптики прогнозують у Києві значне зниження температури. Також очікуються опади у вигляді дощу із переходом у сніг. Про це повідомляє пресслужба КДВА.

Так, температура вранці опуститься до -1 градуса, а вже ввечері - до -7. У зв'язку з опадами на дорогах, шляхопроводах, тротуарах можливе утворення ожеледиці.

«Закликаємо водіїв враховувати погодні умови, бути максимально обережними та дотримуватись правил дорожнього руху. По можливості утриматися від поїздок на приватному автотранспорті», – йдеться у повідомленні.

Негода у столиці: влада звернулася до водіїв фото 1

Крім того, там зазначають, що зниження температури триватиме у суботу та неділю. Стовпчик термометра опуститься до -11 градусів.

Нагадаємо, з 4 січня, у столиці розпочали роботу пункти утилізації новорічних ялинок. Пункти працюватимуть до 31 січня включно.

Теги: влада Київ прогноз погоди

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