На одній з найстаріших вулиць столиці до 15 травня змінено маршрути чотирьох трамваїв (схеми)

Трамваї курсуватимуть за зміненим маршрутом щоденно з 10:00 до 17:00

Для перевезення пасажирів від Контрактової площі до площі Тараса Шевченка організовано тимчасовий автобусний маршрут

Із 11 до 15 травня трамваї №№ 11, 12, 16, 19 змінять маршрути через ремонт трамвайних колій на вул. Кирилівській. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київпастранс».

Зокрема, від початку і до закінчення ремонтних робіт, щоденно з 10:00 до 17:00, транспорт курсуватиме:

маршрути №№ 11, 12, 16 – від вул. Йорданської, Пущі-Водиці та ст. м. «Героїв Дніпра» до вул. Семена Скляренка

Схема зміненої ділянки шляху слідування трамваїв №№ 11, 12, 16 інфографіка «Київпастранс»

маршрут № 19 – від Контрактової площі до зупинки «Стадіон «Спартак»

Схема трамвайного маршруту №109 інфографіка: «Київпастранс»

Для перевезення пасажирів від Контрактової площі до площі Тараса Шевченка організують тимчасовий маршрут:

автобус № 19Т – вул. Спаська – вул. Межигірська – вул. Щекавицька – вул. Костянтинівська – вул. Оленівська – вул. Кирилівська – вул. Сирецька – вул. Семена Скляренка – вул. Автозаводська – вул. Полярна до площі Тараса Шевченка. У зворотному напрямку – вул. Полярна – вул. Автозаводська – вул. Семена Скляренка – вул. Сирецька – вул. Кирилівська – вул. Щекавицька – вул. Костянтинівська – вул. Спаська до Контрактової площі

Схема тимчасового автобусного маршруту №19Т інфографіка: «Київпастранс»

У «Київпастрансі» перепрошують за тимчасові незручності.

Нагадаємо, до 27 червня тимчасово призупиняє роботу автобусний маршрут № 4-Т. Це пов’язано з ремонтними роботами на залізничному мосту між станціями «Почайна» та «Райдужний», змінами в роботі міської електрички та зменшенням пасажиропотоку на тимчасовому автобусному маршруті.

До слова, квитки на Kyiv City Express, придбані у застосунку «Укрзалізниці», відтепер можна провалідувати через помаранчеві термінали на кожній станції «кільця». Це стало можливим завдяки партнерству перевізника з «Київ Цифровий».



