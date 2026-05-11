Головна Київ Новини
search button user button menu button

На одній з найстаріших вулиць столиці до 15 травня змінено маршрути чотирьох трамваїв (схеми)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
На одній з найстаріших вулиць столиці до 15 травня змінено маршрути чотирьох трамваїв (схеми)
Трамваї курсуватимуть за зміненим маршрутом щоденно з 10:00 до 17:00
фото з відкритих джерел

Для перевезення пасажирів від Контрактової площі до площі Тараса Шевченка організовано тимчасовий автобусний маршрут

Із 11 до 15 травня трамваї №№ 11, 12, 16, 19 змінять маршрути через ремонт трамвайних колій на вул. Кирилівській. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київпастранс».

Зокрема, від початку і до закінчення ремонтних робіт, щоденно з 10:00 до 17:00, транспорт курсуватиме:

  • маршрути №№ 11, 12, 16 – від вул. Йорданської, Пущі-Водиці та ст. м. «Героїв Дніпра» до вул. Семена Скляренка
Схема зміненої ділянки шляху слідування трамваїв №№ 11, 12, 16
Схема зміненої ділянки шляху слідування трамваїв №№ 11, 12, 16
інфографіка «Київпастранс»
  • маршрут № 19 – від Контрактової площі до зупинки «Стадіон «Спартак»
Схема трамвайного маршруту №109
Схема трамвайного маршруту №109
інфографіка: «Київпастранс»

Для перевезення пасажирів від Контрактової площі до площі Тараса Шевченка організують тимчасовий маршрут:

  • автобус № 19Т – вул. Спаська – вул. Межигірська – вул. Щекавицька – вул. Костянтинівська – вул. Оленівська – вул. Кирилівська – вул. Сирецька – вул. Семена Скляренка – вул. Автозаводська – вул. Полярна до площі Тараса Шевченка. У зворотному напрямку – вул. Полярна – вул. Автозаводська – вул. Семена Скляренка – вул. Сирецька – вул. Кирилівська – вул. Щекавицька – вул. Костянтинівська – вул. Спаська до Контрактової площі
Схема тимчасового автобусного маршруту №19Т
Схема тимчасового автобусного маршруту №19Т
інфографіка: «Київпастранс»

У «Київпастрансі» перепрошують за тимчасові незручності.

Нагадаємо, до 27 червня тимчасово призупиняє роботу автобусний маршрут  № 4-Т. Це пов’язано з ремонтними роботами на залізничному мосту між станціями «Почайна» та «Райдужний», змінами в роботі міської електрички та зменшенням пасажиропотоку на тимчасовому автобусному маршруті. 

До слова, квитки на Kyiv City Express, придбані у застосунку «Укрзалізниці», відтепер можна провалідувати через помаранчеві термінали на кожній станції «кільця». Це стало можливим завдяки партнерству перевізника з «Київ Цифровий». 
 
 

Читайте також:

Теги: Київ громадський транспорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Спецпризначинець місці розстрілу людей у Голосіївському районі. Київ, 18 квітня 2026 року
Зброя є, права немає: висновок для України після теракту
19 квiтня, 17:53
У Києві повітряна тривога тривала майже дві години
У Києві повітряна тривога тривала майже дві години
15 квiтня, 21:07
Пожежа в квартирі стрільця у Києві
Перед розстрілом людей у Києві терорист підпалив свою квартиру
18 квiтня, 20:33
Згоріла квартира, у якій був прописаний стрілець, який влаштував теракт у Києві 18 квітня
З’явилися фото квартири чоловіка, який влаштував теракт у Києві
19 квiтня, 11:47
Анна Дудіна у залі суду 21 квітня 2023 року
Теракт у Києві: що відомо про підозрювану у службовій недбалості поліцейську Дудіну
22 квiтня, 14:42
Кімната світла і простора, але здається без базових меблів
Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира на Воскресенці за 7 тис. грн
30 квiтня, 17:03
У Святошинському районі Києва невідомий чоловік відкрив вогонь з автомобіля та втік з місця події
Стрілянина на вулиці Мрії у Києві: оголошено спецоперацію із затримання підозрюваного
1 травня, 15:59
Під час огляду речей фігуранта поліцейські виявили 70 тис. грн викрадених коштів
Просився «підвезти» та залишав водіїв-експедиторів без виручки: поліція затримала крадія
6 травня, 09:46
Обшуки тривають не лише у будівлях університетів, а й в офісних приміщеннях поблизу навчальних закладів
У Київському університеті культури проходять обшуки: деталі
7 травня, 12:56

Новини

На одній з найстаріших вулиць столиці до 15 травня змінено маршрути чотирьох трамваїв (схеми)
На одній з найстаріших вулиць столиці до 15 травня змінено маршрути чотирьох трамваїв (схеми)
У День матері червонокнижну конвалію браконьєри продають за неймовірні гроші (фото)
У День матері червонокнижну конвалію браконьєри продають за неймовірні гроші (фото)
Масштабна пожежа в Зоні відчуження: вогонь охопив 1200 гектарів лісу
Масштабна пожежа в Зоні відчуження: вогонь охопив 1200 гектарів лісу
Ціни на полуницю в Києві пішли вгору: скільки коштує кілограм (фото)
Ціни на полуницю в Києві пішли вгору: скільки коштує кілограм (фото)
У Подільському районі Києва сталася стрілянина
У Подільському районі Києва сталася стрілянина
Київський метрополітен проводить внутрішнє розслідування через смерть людини, яка не отримала допомоги
Київський метрополітен проводить внутрішнє розслідування через смерть людини, яка не отримала допомоги

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 11 травня
Сьогодні, 05:59
День матері в Україні: яскраві листівки, привітання у віршах і прозі
Вчора, 07:15
День матері: історія свята, цікаві факти, коли і як відзначати
Вчора, 06:21
Литва висловила Росії протест через погрози посольствам у Києві
8 травня, 18:30
Mercedes відкликає понад 100 тис. автомобілів: у чому причина
8 травня, 14:00
Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
8 травня, 13:35

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua