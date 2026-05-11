На одній з найстаріших вулиць столиці до 15 травня змінено маршрути чотирьох трамваїв (схеми)
Для перевезення пасажирів від Контрактової площі до площі Тараса Шевченка організовано тимчасовий автобусний маршрут
Із 11 до 15 травня трамваї №№ 11, 12, 16, 19 змінять маршрути через ремонт трамвайних колій на вул. Кирилівській. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київпастранс».
Зокрема, від початку і до закінчення ремонтних робіт, щоденно з 10:00 до 17:00, транспорт курсуватиме:
- маршрути №№ 11, 12, 16 – від вул. Йорданської, Пущі-Водиці та ст. м. «Героїв Дніпра» до вул. Семена Скляренка
- маршрут № 19 – від Контрактової площі до зупинки «Стадіон «Спартак»
Для перевезення пасажирів від Контрактової площі до площі Тараса Шевченка організують тимчасовий маршрут:
- автобус № 19Т – вул. Спаська – вул. Межигірська – вул. Щекавицька – вул. Костянтинівська – вул. Оленівська – вул. Кирилівська – вул. Сирецька – вул. Семена Скляренка – вул. Автозаводська – вул. Полярна до площі Тараса Шевченка. У зворотному напрямку – вул. Полярна – вул. Автозаводська – вул. Семена Скляренка – вул. Сирецька – вул. Кирилівська – вул. Щекавицька – вул. Костянтинівська – вул. Спаська до Контрактової площі
У «Київпастрансі» перепрошують за тимчасові незручності.
Нагадаємо, до 27 червня тимчасово призупиняє роботу автобусний маршрут № 4-Т. Це пов’язано з ремонтними роботами на залізничному мосту між станціями «Почайна» та «Райдужний», змінами в роботі міської електрички та зменшенням пасажиропотоку на тимчасовому автобусному маршруті.
До слова, квитки на Kyiv City Express, придбані у застосунку «Укрзалізниці», відтепер можна провалідувати через помаранчеві термінали на кожній станції «кільця». Це стало можливим завдяки партнерству перевізника з «Київ Цифровий».
Коментарі — 0