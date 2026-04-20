Теракт у Києві: Зеленський заявив, що поліція має переглянути протоколи реагування

Наталія Порощук
Президент: Патрульні повинні були зробити все, щоб зупинити вбивцю. Але втекли. Повинна бути відповідальність

Після теракту в Києві 18 квітня президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність перегляду протоколів реагування в поліції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення глави держави наприкінці 1517-го дня війни.

«Сьогодні генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив, що зібрано достатньо доказів та вже повідомлено про підозру тим двом патрульним поліцейським, які не захистили людей під час нападу в суботу в Києві. Екіпаж патрульних прибув на виклик про стрілянину та побачив, що відбувається, бачив поранених, бачив дитину та інших звичайних людей на місці події. Патрульні повинні були зробити все, щоб зупинити вбивцю. Але втекли. Повинна бути відповідальність», – сказав президент.

Зеленський додав: «Розраховую, що наступні процесуальні кроки щодо них не будуть затягуватись. І мають бути переглянуті в поліції всі протоколи реагування, правила підготовки, правила застосування зброї для захисту людей, щоб подібного більше не було. Має бути безпека для всіх».

Як відомо, 18 квітня у Голосіївському районі столиці 58-річний уродженець Москви відкрив стрілянину по людях, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркету та утримував заручників. Одночасно виникла пожежа у квартирі, де був зареєстрований нападник. На місце оперативно прибув прокурор міста Києва. У ході штурму спецпідрозділом КОРД стрільця ліквідовано. Підозрюваний у стрілянині в Києві Дмитро Васильченков має родинні зв’язки з Росією, а його публічна активність містила антиукраїнські заяви.

Напередодні в мережу потрапило відео, на якому зафіксована бездіяльність двох працівників поліції, які не вжили заходів для знешкодження нападника. Правоохоронці, які прибули на виклик, залишили місце події одразу після перших пострілів.

Раніше генерал поліції Євгеній Жуков подав у відставку з посади начальника Департаменту патрульної поліції Національної поліції України. Рішення про відставку було ухвалено після скандалу з патрульними поліцейськими, які прибули на місце теракту в Києві, але втекли після пострілів.

До слова, реакція поліції під час теракту в столиці 18 квітня 2026 року викрила глибинну проблему українського законодавства: правоохоронці часто вагаються, чи застосовувати зброю через страх опинитися за ґратами. Про це заявив адвокат Олег Мицик, коментуючи дії силовиків під час надзвичайної події.

Також генеральний прокурор Руслан Кравченко оприлюднив записи з бодікамер поліцейських, які першими прибули на місце теракту в Києві 18 квітня.

