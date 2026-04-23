Кличко визнав проблему. Києву бракує грошей на енергостійкість

Місто фінансує підготовку до зими самостійно, але через масштабні руйнування без підтримки держави не впорається

Київ продовжує впроваджувати заходи з енергостійкості та готується до наступного опалювального сезону за рахунок міського бюджету, однак потребує фінансової підтримки держави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву мера столиці Віталія Кличка.

За словами посадовця, місто наразі самостійно фінансує відповідні роботи, проте масштаб пошкоджень критичної інфраструктури після російських атак потребує значно більших ресурсів.

«Але, як ми неодноразово говорили, кошти, зважаючи на обсяги пошкоджень ворогом критичної інфраструктури, потрібні колосальні. Допомога держави вкрай необхідна. І наші зустрічі, консультації, обговорення співпраці з урядом, профільними його структурами, тривають. Сподіваємося, це матиме результат», – зазначив Кличко.

Він також повідомив, що паралельно ведуться переговори з міжнародними партнерами щодо залучення швидких кредитів на закупівлю необхідного обладнання. «І прогрес в цьому питанні є», – додав мер.

Кличко наголосив, що питання енергостійкості не має ставати предметом політичних суперечок, оскільки від цього залежить стабільність життєзабезпечення столиці в умовах війни.

«Київрада повинна працювати! Ми бачимо, скільки важливих питань життєзабезпечення столиці потребують наших ефективних рішень. І в цьому не повинно бути політики! Бо йдеться про функціонування столиці, яка пʼятий рік живе в умовах війни і під постійними атаками ворога, особливо це стосується підготовки до наступної зими, яка буде складною», – підкреслив він.

Нагадаємо, що 26 березня 2026 року, депутати Київради ухвалили низку важливих рішень для забезпечення енергостійкості столиці перед наступним опалювальним сезоном. 

Ключовим питанням порядку денного є збільшення статутного капіталу КП «Київтеплоенерго» на 2,7 млрд грн. Як зазначив міський голова, ці кошти необхідні для стабільної роботи підприємства та реалізації першочергових заходів із підготовки до зими.

