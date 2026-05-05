Повітряна тривога у Києві тривала 50 хвилин

Можна виходити з укриттів

У Києві о 04:32 оголосили повітряну тривогу. О 05:16 повідомили про відбій. КМДА просить всіх уважно слідкувати за повідомленнями і, у разі оголошення тривоги, повернутися до укриття.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

До слова, у понеділок, 25 квітня, бійці Сил безпілотних систем уразили російські літаки Су-57 і Су-34. Повітряні судна ворога було уражено на аеродромі «Шагол» в Челябинській області РФ. Цілі перебували за 1,7 тис. км від українського кордону.