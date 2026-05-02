В Україні до +15° тепла: прогноз погоди на 2 травня 2026

В Україні 2 травня 2026 року вдень до 10-15°

У суботу, 2 травня, в Україні очікується потепління та без опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, мінлива хмарність. Без опадів, лише на півдні країни вдень невеликий дощ. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Вночі заморозки 0-3°, у південній частині температура 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; температура вдень 10-15° тепла, на крайньому заході країни до 18°.

У Київській області та столиці мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. По області вночі заморозки 0-3°, температура вдень 10-15° тепла; у Києві вночі 1-3° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-2°; вдень 12-14° тепла.

У суботу, 2 травня, очікується сонячна активність з К-індексом 1,7 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.