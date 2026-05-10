У Подільскому районі Києва сталася стрілянина

glavcom.ua
Внаслідок стрілянини у Києві поранено чоловіка
Між двома чоловіками спалахнула бійка, внаслідок якої один з них дістав пістолет та вистрілив у бік суперника

У Подільському районі столиці правоохоронці затримали місцевого мешканця, який влаштував стрілянину. Про це пише «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

За попередніми даними, між двома чоловіками спалахнула бійка, під час якої один із учасників застосував травматичний пістолет і зробив кілька пострілів у бік суперника.

Чоловік отримав поранення, проте його стан оцінюють як задовільний. Наразі на місці інциденту працюють патрульні та слідчо-оперативна група, які з’ясовують усі деталі події. Вирішується питання про правову кваліфікацію дій затриманого.

Як відомо, увечері, 8 травня, невідомий чоловік влаштував стрілянину в одному з одеських закладів харчування. 

За попередніми даними, невідомий відкрив стрілянину та здійснив близько п'яти пострілів.

Нагадаємо, вечір 7 травня у Шевченківському районі Запоріжжя завершився госпіталізацією двох людей. Побутова сварка в одному з місцевих магазинів переросла у вуличну бійку, під час якої 41-річний чоловік застосував вогнепальну зброю. Затримати зловмисника допоміг оперативник карного розшуку, який опинився поруч у свій позаробочий час. 

До слова, у Святошинському районі Києва між водіями стався конфлікт, під час якого чоловік відкрив стрілянину в бік іншого автомобіля. 

За попередньою інформацією, між водіями Mercedes та Skoda виник конфлікт. Після суперечки водій Mercedes здійснив кілька пострілів у напрямку іншої автівки та поїхав.

