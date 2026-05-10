У Подільскому районі Києва сталася стрілянина

Між двома чоловіками спалахнула бійка, внаслідок якої один з них дістав пістолет та вистрілив у бік суперника

У Подільському районі столиці правоохоронці затримали місцевого мешканця, який влаштував стрілянину. Про це пише «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

За попередніми даними, між двома чоловіками спалахнула бійка, під час якої один із учасників застосував травматичний пістолет і зробив кілька пострілів у бік суперника.

Чоловік отримав поранення, проте його стан оцінюють як задовільний. Наразі на місці інциденту працюють патрульні та слідчо-оперативна група, які з’ясовують усі деталі події. Вирішується питання про правову кваліфікацію дій затриманого.

