Головна Світ Соціум
search button user button menu button

«Це шок, але передбачуваний»: ООН доповів про розрив у кліматичних зобов'язаннях

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
«Це шок, але передбачуваний»: ООН доповів про розрив у кліматичних зобов'язаннях
Доповідь ООН прогнозує потепління на 2,8°C
фото із відкритих джерел

ООН закликає G20 потроїти «зелену» енергію, щоб уникнути потепління на 2,8°C

Світ стоїть на порозі серйозного загострення кліматичних ризиків. Напередодні щорічної конференції COP30 у Белемі (Бразилія) Програма ООН з довкілля (ЮНЕП) оприлюднила щорічну доповідь UNEP Emissions Gap Report, в якій оцінила розрив між прогнозованими глобальними викидами та поточними кліматичними зобов'язаннями країн. Про це пише «Главком» із посиланням на Euronews.

Звіт ЮНЕП показує, що поточні зобов'язання лише незначно знизили прогнозоване підвищення глобальної температури.

Якщо країни реалізовуватимуть лише чинну політику, глобальна температура підвищиться на 2,8°C. Якщо сторони повністю виконають свої обіцянки, зростання температури становитиме 2,3-2,5°C.

У минулорічному звіті прогнози були гіршими (2,6-2,8°C при виконанні планів і 3,1°C при поточній політиці), але автори зазначають, що цей прогрес частково пов'язаний з оновленням методології.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш назвав це прогресом, «але недостатнім», підкресливши, що нинішні зобов'язання все ще вказують на «кліматичний крах».

«Рівень необхідних скорочень викидів та короткий час, що залишився для його досягнення, означають, що зростання глобальної температури перевищить 1,5°C, причому вельми ймовірно протягом наступного десятиліття», – йдеться у доповіді. 

У звіті проаналізовано траєкторії розвитку найбільших країн та блоків. Шістьма найбільшими емітентами парникових газів є Китай, США, Індія, Європейський Союз, Російська Федерація та Індонезія. З цієї шістки ЄС був єдиним, хто фактично скоротив викиди у 2024 році на 2,1%.

До 2035 року найбільший внесок у скорочення викидів серед країн G20 зробить Китай, за яким слідує Європейський Союз.

ЄС був віднесений до категорії тих, хто «ймовірно, досягне цільового показника при існуючій політиці», поряд із Китаєм, Індією, Туреччиною та Мексикою.

Виконавча директорка ЮНЕП Інгер Андерсен заявила, що країни мали три спроби виконати обіцянки, дані в рамках Паризької угоди, і щоразу вони «виявлялися не на висоті».

Незважаючи на рекордну генерацію електроенергії з відновлюваних джерел у 2024 році, фахівці вважають, що перехід від викопного палива відбувається надто повільно.

Гутерріш закликав лідерів «не гаяти часу»: потроїти виробництво електроенергії з відновлюваних джерел і подвоїти енергоефективність до 2030 року, а також припинити всі нові розробки вугілля, нафти та газу.

Експерти наголошують, що конференція COP30 є критичним моментом. «Настав час країнам G20, насамперед розвиненим країнам, взяти кермо у свої руки і дійсно очолити перехід», – заявив Джаспер Інвентор з Грінпіс Інтернешнл.

До слова, у світі через екстремальну спеку щохвилини помирає одна людина, а рівень смертності, пов'язаний із глобальним потеплінням, зріс на 23% з 1990-х років.

Читайте також:

Теги: Антоніу Гутерріш Європейський Союз ООН клімат спека

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Юнак підшукував агентів в Україні, які мали здійснювати теракти за наказом російських спецслужб
СБУ затримала підлітка, який з Європи допомагав здійснювати теракти в Україні
6 жовтня, 10:32
Російські дипломати, які працюють у столицях ЄС, повинні будуть заздалегідь повідомляти про свої поїздки
Євросоюз погодився обмежити поїздки російських дипломатів у Шенгенській зоні – FT
7 жовтня, 09:07
Сім країн ЄС збільшили вартість свого імпорту
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
Путін приїхав у Таджикистан, де його мали б заарештувати на вимогу МКС
Таджикистан не виконав ордер на арешт Путіна: ЄС вийшов з заявою
12 жовтня, 05:34
Європейський Союз виснажує фінансові та військові ресурси Росії
Верховна представниця ЄС пояснила, чому час грає на руку Україні
13 жовтня, 13:39
ЄС шукає тимчасові рішення для підтримки України через затримки з «репараційним кредитом»
ЄС шукає тимчасові рішення для підтримки України через затримки з «репараційним кредитом»
Вчора, 22:21
Єврокомісія вважає, що Україна досягла значного прогресу за останні роки
Єврокомісія озвучила нові вимоги для України на шляху до вступу в ЄС
Вчора, 07:16
Аномальна спека щороку забирає сотні тисяч життів
Через спеку щохвилини вмирає одна людина – The Guardian
31 жовтня, 14:00
Зеленський наголосив, що прогрес України на шляху до ЄС досягається завдяки зусиллям мільйонів українців
Єврокомісія високо оцінила прогрес України на шляху до ЄС. Заява Зеленського
Вчора, 15:13

Соціум

«Це шок, але передбачуваний»: ООН доповів про розрив у кліматичних зобов'язаннях
«Це шок, але передбачуваний»: ООН доповів про розрив у кліматичних зобов'язаннях
Робота українських біженців у Німеччині – дослідження показало новий тренд
Робота українських біженців у Німеччині – дослідження показало новий тренд
Іран звільнив двох громадян Франції, яких утримував з 2022 року
Іран звільнив двох громадян Франції, яких утримував з 2022 року
Московський аеропорт «Шереметьєво» витратить майже $100 тис. на захист від дронів
Московський аеропорт «Шереметьєво» витратить майже $100 тис. на захист від дронів
Авіакатастрофа у США: троє загиблих, десятки поранених
Авіакатастрофа у США: троє загиблих, десятки поранених
Боснія: пожежа в будинку для людей похилого віку забрала життя щонайменше 10 осіб
Боснія: пожежа в будинку для людей похилого віку забрала життя щонайменше 10 осіб

Новини

Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
Вчора, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua