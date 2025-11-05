«Це шок, але передбачуваний»: ООН доповів про розрив у кліматичних зобов'язаннях

ООН закликає G20 потроїти «зелену» енергію, щоб уникнути потепління на 2,8°C

Світ стоїть на порозі серйозного загострення кліматичних ризиків. Напередодні щорічної конференції COP30 у Белемі (Бразилія) Програма ООН з довкілля (ЮНЕП) оприлюднила щорічну доповідь UNEP Emissions Gap Report, в якій оцінила розрив між прогнозованими глобальними викидами та поточними кліматичними зобов'язаннями країн. Про це пише «Главком» із посиланням на Euronews.

Звіт ЮНЕП показує, що поточні зобов'язання лише незначно знизили прогнозоване підвищення глобальної температури.

Якщо країни реалізовуватимуть лише чинну політику, глобальна температура підвищиться на 2,8°C. Якщо сторони повністю виконають свої обіцянки, зростання температури становитиме 2,3-2,5°C.

У минулорічному звіті прогнози були гіршими (2,6-2,8°C при виконанні планів і 3,1°C при поточній політиці), але автори зазначають, що цей прогрес частково пов'язаний з оновленням методології.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш назвав це прогресом, «але недостатнім», підкресливши, що нинішні зобов'язання все ще вказують на «кліматичний крах».

«Рівень необхідних скорочень викидів та короткий час, що залишився для його досягнення, означають, що зростання глобальної температури перевищить 1,5°C, причому вельми ймовірно протягом наступного десятиліття», – йдеться у доповіді.

У звіті проаналізовано траєкторії розвитку найбільших країн та блоків. Шістьма найбільшими емітентами парникових газів є Китай, США, Індія, Європейський Союз, Російська Федерація та Індонезія. З цієї шістки ЄС був єдиним, хто фактично скоротив викиди у 2024 році на 2,1%.

До 2035 року найбільший внесок у скорочення викидів серед країн G20 зробить Китай, за яким слідує Європейський Союз.

ЄС був віднесений до категорії тих, хто «ймовірно, досягне цільового показника при існуючій політиці», поряд із Китаєм, Індією, Туреччиною та Мексикою.

Виконавча директорка ЮНЕП Інгер Андерсен заявила, що країни мали три спроби виконати обіцянки, дані в рамках Паризької угоди, і щоразу вони «виявлялися не на висоті».

Незважаючи на рекордну генерацію електроенергії з відновлюваних джерел у 2024 році, фахівці вважають, що перехід від викопного палива відбувається надто повільно.

Гутерріш закликав лідерів «не гаяти часу»: потроїти виробництво електроенергії з відновлюваних джерел і подвоїти енергоефективність до 2030 року, а також припинити всі нові розробки вугілля, нафти та газу.

Експерти наголошують, що конференція COP30 є критичним моментом. «Настав час країнам G20, насамперед розвиненим країнам, взяти кермо у свої руки і дійсно очолити перехід», – заявив Джаспер Інвентор з Грінпіс Інтернешнл.

До слова, у світі через екстремальну спеку щохвилини помирає одна людина, а рівень смертності, пов'язаний із глобальним потеплінням, зріс на 23% з 1990-х років.