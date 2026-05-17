У Києві з'явиться новий пішохідний міст

Надія Карбунар
Парковий міст стане частиною оновлення південно-західної частини парку на вулиці Прирічній
фото: Київська міська рада
Нова локація для відпочинку буде на Оболоні

У парку на вулиці Прирічній в Оболонському районі столиці незабаром відкриють новий пішохідний міст. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка.

За словами мера, проєкт реалізують у співпраці Києва та Вільнюса як символ партнерства між Україною та Литвою.

«Пішохідний міст зводимо через заводь за мотивами мосту короля Міндаугаса у Вільнюсі. Ідея його створення виникла як символ багаторічного партнерства між Києвом і Вільнюсом та знак підтримки України під час війни», – зазначив Кличко.

Новий об’єкт стане частиною масштабного оновлення південно-західної частини парку на Прирічній. Перед розробкою концепції міська влада провела три етапи відкритих громадських консультацій із місцевими жителями.

Кличко наголосив, що проєкт має не лише інфраструктурне, а й важливе соціальне значення.

«Створення ще одного комфортного простору для прогулянок і відпочинку киян. Під час війни такі місця мають особливе значення – допомагають людям відновлюватися емоційно та підтримувати психологічну стійкість», – підкреслив він.

Очікується, що новий міст стане однією з окрас оновленої рекреаційної зони на Оболоні та популярним місцем для прогулянок мешканців столиці.

Нагадаємо, столична влада розробила план проведення планового капітального ремонту перегінного тунелю на «синій» (Оболонсько-Теремківській) гілці метрополітену між станціями «Тараса Шевченка» та «Почайна».

Також у Солом’янському районі почали капітальний ремонт проспекту Валерія Лобановського. Роботи виконають з урахуванням принципів безбар’єрності. У зв’язку з цим на окремих ділянках тимчасово обмежать рух транспорту. 

