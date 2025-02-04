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Мер Ірпеня, який перебуває під цілодобовим домашнім арештом, анонсував зустріч із громадою

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Мер Ірпеня, який перебуває під цілодобовим домашнім арештом, анонсував зустріч із громадою
Маркушин звернувся до жителів Ірпеня: «Скоро у нас буде велика зустріч, і ми про все з вами поговоримо»
скриншот відео

Згідно з ухвалою Київського апеляційного суду Маркушин перебуває під цілодобовим домашнім арештом

Міський голова Ірпеня Олександр Маркушин, який, за рішенням Київського апеляційного суду перебуває під цілодобовим домашнім арештом до 22 березня, анонсував «велику зустріч» з громадою. Про це стало відомо з відеозвернення Олександра Маркушина. 

«Не відволікаємось від головного – наших воїнів на фронті. Працюємо щодня на перемогу. Скоро у нас буде велика зустріч, і ми про все з вами поговоримо!», – зазначив він. 

Нагадаємо, Київський апеляційний суд постановив нову ухвалу, згідно з якою Маркушину застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

 Нагадаємо, міського голову Ірпеня Олександра Маркушина підозрюють в незаконному перетині кордону.

Раніше міський голова Ірпеня підтвердив, що Державне бюро розслідувань вручило йому підозру через незаконний перетин кордону. Він пояснив, що на декілька днів виїхав з України, щоб забрати військову допомогу. Маркушин додав, що на два дні заїхав до свого дворічного сина.

«Я на декілька днів виїхав з України забрати військову допомогу, «мавіки», і заїхав на два дні до свого сина Марка, якому виповнювалося два рочки. Я, як батько-одинак, маю право виїжджати за кордон без системи «Шлях». Я один виховую свого сина, у якого, на жаль, померла мама. І в той час він був в Італії, як біженець», – пояснив Маркушин.

Міський голова додав, що на день народження його сина в Італії були також запрошені депутат Ірпінської міськради Олександр Пащинський та Володимир Карплюк. Саме тоді, за словами Маркушина, «вони і зняли «відеодокази» мого страшного «злочину».

Мер Ірпеня називає розслідування ДБР «замовною справою» та заявляє, що у такий спосіб Карплюк нібито хоче хоча б тимчасово відсторонити його від посади «напередодні критично важливої сесії», на якій депутати мають розглянути питання скасування оренди землі під незаконними будівлями, до яких має відношення Карплюк.

До слова, слідча суддя Печерського суду Києва Світлана Гречана відсторонила міського голову Ірпеня Олександра Маркушина від виконання обов'язків на час розслідування його виїзду за кордон у 2022 році. 

Теги: Київщина кордон відео Ірпінь

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