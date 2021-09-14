Шахрайство на понад 25 млн грн: на Київщині адвокат піде під суд за махінації з нерухомістю

Адвокат зареєстрував декілька квартир за собою, змінивши їх юридичну адресу

Чоловік розробив шахрайську схему та ввів в оману двох знайомих

На Київщині судитимуть адвоката за шахрайство з нерухомістю, повідомляє пресслужба прокуратури Київської області

«За процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно адвоката за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого повторно в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України)», – йдеться у повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин уклав із потерпілою договір купівлі-продажу об’єкту незавершеного будівництва з відстрочкою платежу. Проте, не маючи наміру реального виконання свого зобов’язання за цим договором, він заволодів вказаним об’єктом нерухомості, таким чином завдавши жінці збитків на понад 1 млн гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, чоловік розробив нову шахрайську схему та ввів в оману іншу знайому.

«Зловмисник переконав останню укласти договір купівлі-продажу майнових прав на квартири у багатоквартирному житловому будинку та проінвестувати їх подальше будівництво», – повідомляє прокуратура.

Згодом обвинувачений з метою збагачення та фактично повторного продажу квартир, передав право власності на них третім особам та зареєстрував декілька квартир за собою, змінивши їх юридичну адресу.

Таким чином адвокат завдав збитки другій потерпілій у сумі понад 24 млн грн.

Нагадаємо, колишнього директора будівельної компанії викрили у привласненні коштів інвесторів, які призначалися для будівництва багатоповерхового будинку в центрі Києва.