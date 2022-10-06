Чоловік підпалив дві машини у Москві та викрикував антивоєнні гасла (фото)

У столиці РФ біля вежі «Федерація» у «Москва-Сіті» спалахнули і вибухнули дві машини

Біля вежі «Федерація» у «Москва-Сіті» спалахнули і вибухнули дві машини, передає Telegram-канал Baza. За словами очевидців, поряд із місцем події вони бачили людину, яка тікала з каністрами. Імовірно, він підпалив автомобілі. Згодом загоряння загасили пожежники. Інформація про постраждалих не надходила.

«О 19:29 06.10.2022 в оперативну чергову зміну Центру управління в кризових ситуаціях Головного управління МНС Росії по Москві надійшло повідомлення про пожежу за адресою: проїзд Красногвардійський 1-й, д. 15. Відбулося загорання двох легкових автомобілів на площі 5 кв. м. О 19:40 ліквідовано», – повідомили у МНС Москви.

Згодом Telegram-канал Mash опублікував кадри затримання чоловіка, який міг підпалити автомобілі. Він вигукував антивоєнні гасла. Очевидці стверджують, що чоловік поводився неадекватно – розбивав свій телефон, тримав у руках м'яку іграшку та постійно кричав. Його особистість встановлюється. Кому належали автомобілі, наразі невідомо.

Нагадаємо, представник пресслужби головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов зазначив, що оголошене міністром оборони країни-агресорки Сергієм Шойгу число мобілізованих – 200 тис. не відповідає дійсності.

Нагадаємо, триває 225 доба війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог здійснює перегруповування своїх підрозділів на окремих напрямках. Противник обстрілює наші позиції вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборони на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та мирних житлових кварталах, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.