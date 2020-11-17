  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Київщині чоловік побив до смерті свого товариша (фото)

    • Розсилка
    Правоохоронці затримали&nbsp;47-річного раніше судимого чоловіка - На Київщині чоловік побив до смерті свого товариша (фото)
    Правоохоронці затримали 47-річного раніше судимого чоловіка
    Фото: Нацполіція

    Зловмисник сокирою вдарив свого знайомого по голові та покинув на вулиці

    У місті Миронівка Київської області під час конфлікту між двома чоловіками сталася бійка, в результаті якої один із них загинув.

    Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    «Під час розпиття алкогольних напоїв між двома чоловіками стався конфлікт, що переріс у бійку. Тоді зловмисник сокирою вдарив свого знайомого по голові. Після чого вивів скривавленого друга на вулицю і покинув, а сам пішов відпочивати», - йдеться в повідомленні.

    Про виявлення тіла чоловіка до поліції повідомив місцевий житель.

    На місці події працювали група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції, криміналістична лабораторія, кінологи та медики, які констатували смерть 50-річного чоловіка.

    Тіло загиблого направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті.

    Під час проведення першочергових заходів поліцейські оперативно встановили обставини вчинення злочину та особу зловмисника. Ним виявився 47-річний раніше судимий місцевий житель.

    Також з місця події поліцейські вилучили низку речових доказів.

    Зловмисник затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщений до ізолятору тимчасового тримання.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    На Київщині чоловік побив до смерті свого товариша (фото)
    На Київщині чоловік побив до смерті свого товариша (фото)

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення зловмиснику про підозру, суд обере затриманому запобіжний захід.

    За скоєне йому загрожує до 10 років ув'язнення.

    Теги: Національна поліція України кримінал вбивство Київщина злочин злочинець
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies