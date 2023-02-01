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У Києві в багатоповерхівці стався вибух (фото)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У Києві в багатоповерхівці стався вибух (фото)
В квартирі у Києві пролунав вибух

В столичній квартирі вибухнув самогонний апарат

У Києві на вулиці Райдужній 31 січня пролунав вибух на дев'ятому поверсі житлового будинку. Очевидці розповіли, що в квартирі повилітали вікна.

Як виявилося, на місці події вибухнув самогонний апарат, повідомили в патрульній поліції Києва.

Унаслідок вибуху 56-річний чоловік отримав опіки, його госпіталізували до до лікарні. Подальші обставини події встановлюватимуть слідчі.

Наслідки вибуху у квартирі
Наслідки вибуху у квартирі
У Києві в багатоповерхівці стався вибух (фото) фото 1

У поліції попередили, що за виготовлення, зберігання самогону та апаратів для його вироблення в Україні передбачена адміністративна відповідальність.

Нагадаємо, що сьогодні ДБР проводить обшуки у столичній податковій.

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Теги: Київ вибух кримінал

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