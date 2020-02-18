На Київщині ділки підпільно відновили роботу грального закладу



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Правоохоронці вдруге закрили гральний заклад Фото: Нацполіція

Поліція відкрила кримінальне провадження щодо цього закладу

У Білій Церкві поліція викрила гральний заклад, який підпільно відновив свою діяльність.

Минулої оби на спецлінію «102» надійшло повідомлення від небайдужого громадянина про діючий зал гральних автоматів в центрі міста.

Аби приховати свою незаконну діяльність, власники встановили камери відеоспостереження над входом і запускали всередину лише за «попереднім записом» по телефону. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Правоохоронці оперативно відреагували на повідомлення і прибули на місце події.

З’ясувалося, що відносно цього закладу вже порушено кримінальне провадження.

З приміщення правоохоронці вилучили 6 системних блоків та 9 моніторів.

Досудове розслідування триває.