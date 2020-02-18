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    Новини

    На Київщині ділки підпільно відновили роботу грального закладу

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    Правоохоронці вдруге закрили гральний заклад - На Київщині ділки підпільно відновили роботу грального закладу
    Правоохоронці вдруге закрили гральний заклад
    Фото: Нацполіція

    Поліція відкрила кримінальне провадження щодо цього закладу

    У Білій Церкві поліція викрила гральний заклад, який підпільно відновив свою діяльність.

    Минулої  оби на спецлінію «102» надійшло повідомлення від небайдужого громадянина про діючий зал гральних автоматів в центрі міста.

    Аби приховати свою незаконну діяльність, власники встановили камери відеоспостереження над входом і запускали всередину лише за «попереднім записом» по телефону. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Правоохоронці оперативно відреагували на повідомлення і прибули на місце події.

    З’ясувалося, що відносно цього закладу вже порушено кримінальне провадження.

    З приміщення правоохоронці вилучили 6 системних блоків та 9 моніторів.

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    На Київщині ділки підпільно відновили роботу грального закладу
    На Київщині ділки підпільно відновили роботу грального закладу

    Досудове розслідування триває.

    Національна поліція України кримінал Київщина розслідування гральний бізнес
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