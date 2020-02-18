На Київщині ділки підпільно відновили роботу грального закладу
Поліція відкрила кримінальне провадження щодо цього закладу
У Білій Церкві поліція викрила гральний заклад, який підпільно відновив свою діяльність.
Минулої оби на спецлінію «102» надійшло повідомлення від небайдужого громадянина про діючий зал гральних автоматів в центрі міста.
Аби приховати свою незаконну діяльність, власники встановили камери відеоспостереження над входом і запускали всередину лише за «попереднім записом» по телефону. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.
Правоохоронці оперативно відреагували на повідомлення і прибули на місце події.
З’ясувалося, що відносно цього закладу вже порушено кримінальне провадження.
З приміщення правоохоронці вилучили 6 системних блоків та 9 моніторів.
Досудове розслідування триває.