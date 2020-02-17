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    Ґвалтівником дівчини в Ужгороді виявився нацгвардієць, який приїхав патрулювати Мукачеве

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    Ґвалтівником дівчини в Ужгороді виявився нацгвардієць, який приїхав патрулювати Мукачеве

    Чоловік зараз знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання

    14 лютого в Ужгороді 26-річний чоловік зґвалтував неповнолітню дівчину. Як пише Mukachevo.net, підозрюваним виявився вже колишній нацгвардієць. Про це журналістам повідомив закарпатський правозахисник Роман Келемен, а згодом і джерело у поліції.

    За словами правозахисника, нацгвардієць прибув до міста у складі групи для патрулювання після стрілянини у Мукачеві. Наразі чоловік затриманий і перебуває в ізоляторі Ужгородського міськвідділу поліції.

    Втім, як зазначило джерело у правоохоронних органах, підозрюваний був звільнений з Нацгвардії ще до зґвалтування. Проте є припущення, що це було зроблено заднім числом.

    Через стрілянину, яка сталась у Мукачеві серед білого дня у п’ятницю, вулиці міста цілодобово патрулює тепер Нацгвардія. Як виявилося, не всі правоохоронці виконують свої обов’язки чесно. ЗМІ оприлюднили відео з камер спостереження, як чоловік віддав гроші правоохоронцю. Журналісти з'ясували, що полісмен таким чином «заробляв» на тих перехожих, у яких при собі не було документів. 

    Раніше «Главком» писав про спецоперацію на Закарпатті, під час якої було затримано можливих причетних до стрілянини в Мукачеві. Так, у районі контрольного пункту Нижні Ворота спільна група СБУ, прокуратури, ДСР і спецпідрозділу «Корд» затримали два автомобілі з українською реєстрацією і осіб, які в них перебували. 

    За попередньою інформацією, затримання відбулося у той час, як два автомобілі на львівській реєстрації, Mercedes G-Glass та Toyota Land Cruiser 200, в’їжджали у Закарпатську область через пост поліції у Нижніх Воротах.

    Євгенію Дребітку, який перебував за кермом автомобіля марки Mercedes, інкримінують замах на вбивство правоохоронця. Згідно зі ст. 248, йому загрожує довічне позбавлення волі.

    Як відомо, 7 лютого близько 10 ранку на вулиці Сєченова у Мукачеві сталась стрілянина, є поранені. Подія сталася у мікрорайоні Росвигово, ще відомому як Чикаго. Невідомі напали на Артура Пашкуляка, якого пов‘язують із екснардепом Михайлом Ланьом. 

    Увечері 7 лютого глава МВС Арсен Аваков відправив у Мукачеве спецпризначенців і Нацгвардію через стрілянину, внаслідок якої було поранено двох осіб.

    МВС Закарпаття Нацгвардія зґвалтування
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