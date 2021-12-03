Обпоїла чоловіка до смерті. У Києві поліція затримала «клофелінщицю» (відео)

Слідчі повідомили жінці про підозру у скоєнні розбою

Столичні оперативники затримали жінку, яка отруїла киянина та викрала його цінні речі. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Так, до столичної поліції від 45-річного місцевого мешканця надійшло повідомлення про те, що у кватирі на вулиці Олекси Тихого він виявив мертвим брата. За вказаною адресою оперативний черговий направив екіпаж патрульних поліцейських, а також слідчо-оперативні групи Головного та Солом’янського управлінь поліції із судово-медичним експертом.

У ході проведення першочергових дій виявилось, що з помешкання зникли мобільний телефон, куртка, банківські картки та гроші померлого.

«Провівши комплекс оперативно-розшукових заходів, ми встановили, що напередодні чоловік розпивав вдома алкогольні напої разом із невідомою жінкою. Ми одразу розпочали пошуки незнайомки, аби перевірити її причетність до зникнення речей», – розповів начальник кримінальної поліції Ігор Леус.

Правоохоронці менші як за добу встановили особу жінки та затримали її у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. З’ясовано, що вона познайомилась із потерпілим на вулиці та запропонувала йому випити.

«Попередньо ми встановили, що під час застілля 39-річна киянка підлила в напій потерпілого медичний препарат, від якого чоловік втратив свідомість та згодом помер. Скориставшись безпорадним станом власника оселі, зловмисниця привласнила собі його речі та втекла», – зазначив правоохоронець.

На даний час слідчий Солом’янського управління поліції за погодженням із окружною прокуратурою повідомив правопорушниці про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбійний напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із застосуванням до особи без її згоди отруйних чи сильнодіючих речовин з метою заволодіння чужим майном).

Суд обрав жінці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За скоєне фігурантці загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, нещодавно столичні правоохоронці затримали та повідомили про підозру 50-річному чоловіку в розбійних нападах. Чоловік знайомився з громадянами біля нічних розважальних закладів та пропонував їм разом випити, обіцяючи підвезти додому. Надалі у ході спільного вживання спиртних напоїв чоловік, за даними слідства, додавав у напій сильнодіючий лікарський засіб, від якого потерпілі втрачали свідомість. Користуючись безпорадним станом громадян, зловмисник потрапляв у їхнє житло, звідки викрадав гроші та цінні речі.