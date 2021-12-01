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    Оперативники затримали киянина, що пограбував склад

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    Затриманий &ndash; раніше судимий киянин, 1982 року народження - Оперативники затримали киянина, що пограбував склад
    Затриманий – раніше судимий киянин, 1982 року народження
    фото: Нацполіція

    Грабіжник викрав зі складу близько 7 тис. грн

    До столичної поліції надійшло повідомлення про крадіжку зі складського приміщення на вулиці Степана Руданського в Шевченківському районі міста. Для перевірки інформації оперативний черговий направив на місце слідчо-оперативну групу. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Поліцейські з’ясували, що крадій проник до складського приміщення шляхом віджиму металопластикового вікна на першому поверсі та викрав близько 7 тис. грн.

    «Вилучені записи з камер відеоспостереження, які розташовані поруч із місцем події, допомогли нам встановити маршрут руху зловмисника. Під час проведення оперативно-розшукових заходів ми з’ясували особу порушника та спільно з оперативниками столичного главку поліції затримали поблизу його місця проживання у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився раніше судимий місцевий мешканець, 1982 року народження. Викрадені гроші чоловік витратив», – розповів заступник начальника відділу поліції № 2 Шевченківського управління поліції Андрій Богурський.

    За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, поєднана з проникненням у приміщення). Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі.

    За процесуального керівництва окружної прокуратури Києва слідчі оголосили фігуранту про підозру у скоєнні злочину.

    Як повідомлялося, нещодавно слідчі поліції Києва повідомили про підозру чоловіку у вчиненні 23 крадіжок з автомобілів.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал пограбування
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    Оперативники затримали киянина, що пограбував склад