На Київщині горить сміттєвий полігон (фото)



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На місці пожежі працює п'ять одиниць спеціальної техніки Фото: ДСНС

Загорання на полігоні виникло в ніч на вівторок

У ніч на вівторок, 8 вересня, сталося загорання на санкціонованому полігоні твердих побутових відходів Тетіївської об'єднаної територіальної громади. Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-диспетчерської служби Тетіївського району о 02:37.

На місце події було направлено черговий караул 9 Державної пожежно-рятувальної частини м. Тетіїв, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Станом на 06:22 пожежу було локалізовано. Гасіння триває.

На місці працює 1 одиниця техніки та 4 чоловіки особового складу від ДСНС, 5 одиниць техніки та 7 чоловік особового складу від місцевої влади.

Як повідомлялося, 7 вересня сталася пожежу на відкритій місцевості на вул. Полковника Потєхіна у Голосіївському районі столиці. Горів трав'яний настил та повалені дерева на площі 70 кв. м.