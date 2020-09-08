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    Новини

    На Київщині горить сміттєвий полігон (фото)

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    На місці пожежі працює п'ять одиниць спеціальної техніки - На Київщині горить сміттєвий полігон (фото)
    На місці пожежі працює п'ять одиниць спеціальної техніки
    Фото: ДСНС

    Загорання на полігоні виникло в ніч на вівторок

    У ніч на вівторок, 8 вересня, сталося загорання на санкціонованому полігоні твердих побутових відходів Тетіївської об'єднаної територіальної громади. Повідомлення про пожежу надійшло до оперативно-диспетчерської служби Тетіївського району о 02:37.

    На місце події було направлено черговий караул 9 Державної пожежно-рятувальної частини м. Тетіїв, інформує пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    Станом на 06:22 пожежу було локалізовано. Гасіння триває.

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    На Київщині горить сміттєвий полігон (фото)
    На Київщині горить сміттєвий полігон (фото)
    На Київщині горить сміттєвий полігон (фото)

    На місці працює 1 одиниця техніки та 4 чоловіки особового складу від ДСНС, 5 одиниць техніки та 7 чоловік особового складу від місцевої влади.

    Як повідомлялося,  7 вересня сталася пожежу на відкритій місцевості на вул. Полковника Потєхіна у Голосіївському районі столиці. Горів трав'яний настил та повалені дерева на площі 70 кв. м.

    пожежа ДСНС сміття Київщина рятувальники
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