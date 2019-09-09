На Київщині горять два сміттєзвалища
Станом на 16:40 тривало гасіння обох пожеж
У місті Сквира пожежа сталася на території ПК «Сквирське комунальне господарство»
У Київській області у понеділок рятувальники ліквідовують загорання на сміттєзвалищах у Сквирі та Васильківському районі.
Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Київській області.
Зазначається, що 9 вересня до оперативно-диспетчерських служб Васильківського та Сквирського районів майже одночасно (о 14:48 та о 14:11) надійшли повідомлення про загорання на сміттєзвалищах.
У місті Сквира пожежа сталася на території ПК «Сквирське комунальне господарство». На місці надзвичайної події працюють рятувальники 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини Сквири.
У Васильківському районі загорання сталося поблизу траси Васильків - В. Бугаївка, на території санкціонованого сміттєзвалища «Закрите міське сміттєзвалище». На місці працює черговий караул 29-ДПРЧ м. Васильків.
Станом на 16:40 тривало гасіння обох пожеж.
Нагадаємо, у Коростенському районі Житомирської області загоряння сухої трави розповсюдилось на будівлі, які знаходились на околиці села Заріччя.