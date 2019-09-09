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    На Київщині горять два сміттєзвалища

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    <p>Станом на 16:40 тривало гасіння обох пожеж</p> - На Київщині горять два сміттєзвалища

    Станом на 16:40 тривало гасіння обох пожеж

    Фото: ГУ ДСНС України у Київській області

    У місті Сквира пожежа сталася на території ПК «Сквирське комунальне господарство»

    У Київській області у понеділок рятувальники ліквідовують загорання на сміттєзвалищах у Сквирі та Васильківському районі.

    Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Київській області.

    Зазначається, що 9 вересня до оперативно-диспетчерських служб Васильківського та Сквирського районів майже одночасно (о 14:48 та о 14:11) надійшли повідомлення про загорання на сміттєзвалищах.

    У місті Сквира пожежа сталася на території ПК «Сквирське комунальне господарство». На місці надзвичайної події працюють рятувальники 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини Сквири.

    У Васильківському районі загорання сталося поблизу траси Васильків - В. Бугаївка, на території санкціонованого сміттєзвалища «Закрите міське сміттєзвалище». На місці працює черговий караул 29-ДПРЧ м. Васильків.

    Станом на 16:40 тривало гасіння обох пожеж.

    Нагадаємо, у Коростенському районі Житомирської області загоряння сухої трави розповсюдилось на будівлі, які знаходились на околиці села Заріччя. 

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