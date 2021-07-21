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    На Київщині конфлікт між батьком і сином закінчився різаниною (фото)

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    Поліцейські вилучили ніж із місця злочину - На Київщині конфлікт між батьком і сином закінчився різаниною (фото)
    Поліцейські вилучили ніж із місця злочину
    Фото: Нацполіція

    Чоловік підозрюється у вбивстві рідного сина

    У селищі Мигалки Бучанського району Київщини під час конфлікту один чоловік ножем поранив іншого. Повідомленні про це надійшло до поліції. На місце події прибули наряд реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Бучанського районного управління поліції.

    Як повідомляє пресслужба Головного управління НП у Київській області, правоохоронці з'ясували, що 53-річний місцевий житель разом із сином розпивали вдома спиртні напої. Між чоловіками стався конфлікт, під час якого батько взяв до рук ножа та наніс ним тілесні ушкодження своєму 35-річному сину. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

    Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Речовий доказ – ніж – з місця події поліцейські вилучили.

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    На Київщині конфлікт між батьком і сином закінчився різаниною (фото)
    На Київщині конфлікт між батьком і сином закінчився різаниною (фото)
    На Київщині конфлікт між батьком і сином закінчився різаниною (фото)
    На Київщині конфлікт між батьком і сином закінчився різаниною (фото)

    Слідчі за процесуальним керівництвом Бучанської окружної прокуратури повідомили про підозру чоловікові за ч.1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

    Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    Як повідомлялося, у Вишгородському районі Київщини чоловік убив гантеллю свою матір і намагався покінчити життя самогубством. Поліцейські з’ясували, що між сином та його матір’ю виник словесний конфлікт, під час якого чоловік схопив залізну гантель та завдав нею близько двадцяти ударів по всьому тілу жінки. Від отриманих травм 50-річна жінка померла на місці.

    А в селі Підгірці молодик через ревнощі побив колишню кохану та завдав множинні поранення ножем свому товаришу.

    Теги: Національна поліція України кримінал вбивство Київщина чоловік
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    На Київщині конфлікт між батьком і сином закінчився різаниною (фото)