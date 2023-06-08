Підпільний «ЦНАП»: у Києві чоловік продавав фальшиві документи

Вартість підроблених документів становила від $300 до $7 тис.

Служба безпеки України викрила у Києві підпільний «ЦНАП», який продавав фальшиві паспорти та водійські права. Крім того, зловмисник займався виготовленням печаток і штампів України та Євросоюзу. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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«Кіберфахівці Служби безпеки викрили у Києві підпільний цех з виготовлення і продажу підроблених документів, печаток і штампів України та Євросоюзу. Встановлено, що організатор незаконного бізнесу пропонував своїм клієнтам фальшиві паспорти, водійські посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, а також акти права власності на землю. Крім того, він продавав фіктивні дипломи про закінчення вищих закладів освіти України», – розповіли в пресслужбі.

Готову «продукцію» зловмисник продавав через хакерську платформу Darknet. Вартість підробки становила від $300 до $7 тис. Сума залежала від складності документа і терміновості його виготовлення.

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Зловмисник виготовляв фальшиві документи фото: СБУ

«Щомісяця обороти нелегальної «майстерні» сягали до 50 і більше «документів». За даними слідства, незаконну діяльність організував столичний підприємець. «Виробничі потужності» облаштував у заздалегідь орендованій для цього квартирі. Серед основних клієнтів зловмисника були ухилянти та особи з хакерського середовища, які використовували фальшивки для прикриття протиправної діяльності», – додали в СБУ.

За фактами підроблення документів, печаток та їх продажу, а також збуту підроблених грошей відкрито кримінальні провадження, а зловмиснику повідомили про підозру. Йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, що працівники Державного бюро розслідувань викрили та повідомили про підозру запорізькому полковнику ДСНС, який торгував відомчим пальним та наживався на війні. Сума збитків держави складає понад 2,3 млн грн.