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Спека на Київщині 2 серпня побила рекорд 2017 року

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Спека на Київщині 2 серпня побила рекорд 2017 року
3 серпня Україна входить у новий тиждень під знаком серйозної спеки
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.uа

За даними метеорологів, попередній рекорд для цього дня утримувався майже дев'ять років

У неділю, 2 серпня, на Метеорологічній станції Пісківка зафіксували рекорд максимальної температури повітря. Вдень стовпчики термометрів піднялися до +35,7°С. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, інформує «Главком».

За даними метеорологів, попередній рекорд для цього дня утримувався з 2017 року – тоді повітря в Пісківці прогрілося до +35,5°С.  

2 серпня 2026 року на метеорологічній станції Пісківка зафіксований рекорд
2 серпня 2026 року на метеорологічній станції Пісківка зафіксований рекорд
інфографіка: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського
Метеорологічна станція Пісківка (Тетерів) – одна з 10-ти станцій Київського регіону, які проводять метеорологічні спостереження. Розташована станція в зоні Полісся на правому березі р. Тетерів, правій притоці р. Дніпро. Лісові масиви хвойних порід дерев, що чергуються з полями, розташовані у всіх напрямках від станції. Станція належить до системи Гідрометеорологічної служби України, безпосередньо підпорядкована Центральній Геофізичній Обсерваторії імені Бориса Срезневського. Метеорологічні спостереження розпочались при залізничній станції Тетерів у 1928 р. У 1930 р метеостанція була передана гідрометслужбі.

Нагадаємо, у понеділок, 3 серпня, Україна входить у новий тиждень під знаком серйозної спеки: на більшій частині країни до 30–34°, а на півдні та південному заході місцями сильна спека сягне 35–38°.  

У понеділок, 3 серпня, у Києві хмарність мінлива. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ і гроза – втім, вони навряд чи суттєво охолодять розпечене повітря. Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с. Температура по Київській області вночі 15–20°, вдень 30–34°; у Києві – особливо відчутна спека: вночі 18–20°, вдень 32–34°.

До слова, за прогнозом синоптиків, середня місячна температура повітря становитиме 21–25 °C, а в гірських районах – 17–19 °C. Це приблизно на 2 °C вище за норму. Місячна кількість опадів прогнозується на рівні 34–60 мм, що становить 80–100% норми. У західних областях опадів очікується менше – 36–46 мм, а в гірських районах 50–70 мм. Це відповідатиме лише 50–70% кліматичної норми.

Теги: Київ Дніпро спека рекорд повітря

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