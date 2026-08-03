У хостелі на Лівобережній чоловік убив сусіда ударом ножа в серце

За підозрою у скоєнні вбивства затримано військовослужбовця, який перебував у самовільному залишенні частини (СЗЧ)

У Дніпровському районі Києва правоохоронці затримали 51-річного чоловіка за підозрою у вбивстві сусіда по хостелу. Злочин стався під час побутового конфлікту. Про це повідомляє поліція Києва, інформує «Главком».

Подія трапилася в хостелі на вулиці Митрополита Шептицького. За даними слідства, між двома мешканцями закладу виникла суперечка. Під час конфлікту 51-річний уродженець Запорізької області схопив кухонний ніж та вдарив ним у серце 34-річного уродженця Київщини, який оселився в хостелі лише за два дні до цього. Від отриманого поранення потерпілий помер на місці.

За годину після злочину оперативники, аналітики та кінологи розшукали та затримали нападника неподалік місця події. Як з'ясували правоохоронці, затриманим виявився військовослужбовець, який перебував у самовільному залишенні частини (СЗЧ).

Підозрюваним у вбивстві виявився військовослужбовець, який перебував у самовільному залишенні частини (СЗЧ) фото: Національна поліція України

Слідчі Дніпровського управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Фігурантові загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі правоохоронці клопочуть у суді про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у столиці правоохоронці затримали 30-річного чоловіка, якого підозрюють у жорстокому вбивстві знайомого під час розпивання алкоголю. Від отриманих ножових поранень потерпілий помер на місці. Подія сталася на минулих вихідних в орендованій квартирі у Солом’янському районі. Увечері на спецлінію 102 надійшов виклик від жінки, яка заявила, що її знайомий під час спільного відпочинку смертельно поранив іншого учасника компанії.

Також правоохоронці встановлюють обставини інциденту, що стався ввечері неділі, 26 липня, на вулиці Микільсько-Слобідській у Дніпровському районі Києва. За попередньою інформацією, між 19-річним хлопцем, який перебував зі своєю дівчиною, та перехожим виник раптовий конфлікт. Під час бійки молодик завдав ножового поранення своєму опоненту, а також спричинив тілесні ушкодження двом його знайомим, які втрутилися у сутичку.