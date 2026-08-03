Головна Київ Новини
search button user button menu button

За тиждень у Києві демонтовано 30 незаконних МАФів та огорож (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
За тиждень у Києві демонтовано 30 незаконних МАФів та огорож (фото)

Під час демонтажних робіт було зафіксовано шість зачинених або покинутих об’єктів

За минулий тиждень у Києві демонтовано 26 об’єктів, ще чотири об’єкти демонтовано власниками. Загалом місту повернуто 899,8 кв. м території. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальне підприємство «Київблагоустрій».

Демонтаж МАФів у столиці
Демонтаж МАФів у столиці
фото: Київдемонтаж

«Серед демонтованого – павільйони, автолавки, самовстановленні огорожі та елементи стихійної торгівлі», – йдеться у повідомленні.

Під час робіт також зафіксовано:

  • два випадки продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів у тимчасових спорудах;
  • шість  зачинених або покинутих об’єктів.

Роботи з демонтажу тривають.

Нагадаємо, у Деснянському районі столиці на вулиці Олександри Екстер прибрали кіоск, власники якого почали обкладати його газоблоками, намагаючись перетворити на капітальну споруду. Історія розпочалася з того, що місцеві активісти помітили нелегальну перебудову та звернулися до депутатки. За її словами, перетворення кіосків на капітальні споруди – це схема, яка дозволяє власникам у майбутньому оформити землю під ними в обхід аукціонів та конкурентних процедур.

Читайте також:

Теги: демонтували МАФи благоустрій Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Найгостріший кадровий голод ринок відчуває серед кваліфікованих робітників – електриків, зварників, сантехніків
Україна зафіксувала рекордний дефіцит кадрів – Держслужба зайнятості
6 липня, 06:01
Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 301-1 КК України
Зберігав дитяче порно в соцмережах – 53-річний чоловік отримав підозру
8 липня, 18:21
Станом на 2 липня 2026 року, з початку повномасштабного вторгнення Росії, у Києві пошкоджені 308 закладів освіти
Унаслідок нічної атаки на Київ 2 липня пошкоджено 23 заклади освіти
3 липня, 11:00
Ракета впала на проїжджу частину
Небезпечний «приліт». Росія вдарила по Києву ракетою зі шрапнеллю
11 липня, 17:53
Комунальники кажуть, що діють за розпорядженням керівництва
Біля театру Франка у Києві комунальники прибирають плакати мітингувальників
20 липня, 11:47
У Києві скасували тривогу після майже двох годин балістичних ударів
У Києві скасували тривогу після майже двох годин балістичних ударів
19 липня, 01:26
Водолази піднімають тіло потонулого чоловіка на озері Редькине. 24 червня 2026 року
Удвічі більше жертв: рятувальники назвали кількість потонулих у Києві з початку року
22 липня, 14:47
Передача готівки для обміну на криптовалюту відбувалася у приміщенні одного з пунктів обміну валют, де ділка й затримали правоохоронці
Незаконний виїзд до Молдови за 14 тис. євро: у Києві затримано організатора схеми
28 липня, 16:43
Росія атакувала Київ балістикою: влада повідомила про перші наслідки
Росія атакувала Київ балістикою: влада повідомила про перші наслідки
1 серпня, 02:04

Новини

У хостелі на Лівобережній чоловік убив сусіда ударом ножа в серце
У хостелі на Лівобережній чоловік убив сусіда ударом ножа в серце
За тиждень у Києві демонтовано 30 незаконних МАФів та огорож (фото)
За тиждень у Києві демонтовано 30 незаконних МАФів та огорож (фото)
Очільник МЗС Молдови на власні очі побачив російський терор у Києві
Очільник МЗС Молдови на власні очі побачив російський терор у Києві
Голова Оболонської РДА Кирило Фесик іде з посади після шести років роботи
Голова Оболонської РДА Кирило Фесик іде з посади після шести років роботи
Внаслідок російського удару під Києвом знищено склад видавництва настільних ігор
Внаслідок російського удару під Києвом знищено склад видавництва настільних ігор
Навчався водінню на березі Росі: на Київщині неповнолітній на «ВАЗі» наїхав на відпочивальницю
Навчався водінню на березі Росі: на Київщині неповнолітній на «ВАЗі» наїхав на відпочивальницю

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
359K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 серпня: ситуація на фронті
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 серпня 2026
86K
Церковний календар на серпень 2026: коли святкуємо Маковія, Яблучний та Горіховий спас
82K
У Києві затримано ветерана спецпідрозділу Kraken, його командир зробив заяву
60K
Міністр оборони Болгарії отримав «попередження» через МіГ-29 з Польщі
52K
Єврокомісія відповіла дружині Пєскова на вимогу скасувати санкції

Новини

Найбільший склад Rozetka вдруге за добу опинився під ударом РФ
Вчора, 13:06
День Повітряних сил Збройних сил України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 08:15
Помер один із найвідоміших інфекціоністів Києва Дмитро Дудар
1 серпня, 14:48
Успенський піст 2026: коли починається, що можна їсти та які головні заборони
1 серпня, 04:00
Дизель різко подорожчав. Ціни на АЗС 31 липня 2026 року
31 липня, 07:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
31 липня, 07:18

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua