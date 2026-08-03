За тиждень у Києві демонтовано 30 незаконних МАФів та огорож (фото)

Під час демонтажних робіт було зафіксовано шість зачинених або покинутих об’єктів

За минулий тиждень у Києві демонтовано 26 об’єктів, ще чотири об’єкти демонтовано власниками. Загалом місту повернуто 899,8 кв. м території. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальне підприємство «Київблагоустрій».

Демонтаж МАФів у столиці фото: Київдемонтаж

«Серед демонтованого – павільйони, автолавки, самовстановленні огорожі та елементи стихійної торгівлі», – йдеться у повідомленні.

Під час робіт також зафіксовано:

два випадки продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів у тимчасових спорудах;

шість зачинених або покинутих об’єктів.

Роботи з демонтажу тривають.

Нагадаємо, у Деснянському районі столиці на вулиці Олександри Екстер прибрали кіоск, власники якого почали обкладати його газоблоками, намагаючись перетворити на капітальну споруду. Історія розпочалася з того, що місцеві активісти помітили нелегальну перебудову та звернулися до депутатки. За її словами, перетворення кіосків на капітальні споруди – це схема, яка дозволяє власникам у майбутньому оформити землю під ними в обхід аукціонів та конкурентних процедур.