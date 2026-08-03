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Внаслідок російського удару під Києвом знищено склад видавництва настільних ігор

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Внаслідок російського удару під Києвом знищено склад видавництва настільних ігор
На складі зберігалася вся продукція видавництва – згоріли 200 тисяч настільних ігор
фото: ДСНС Кихвщини

Загальні збитки компанії становлять близько 25-30 млн грн

У ніч на 1 серпня російські війська завдали ракетного удару по логістичному центру у Вишневому. Внаслідок обстрілу знищено склад найбільшого українського видавництва настільних ігор Rozum. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис компанії у мережі.

Повідомляється. що на складі зберігалася вся продукція видавництва – згоріли 200 тисяч настільних ігор, серед яких світові та українські бестселери, як Catan, «Вибухові кошенята», «Монополія», «Хто зверху?» та «Клуб Дилетантів».

За словами директора Rozum, обійшлося без постраждалих. Загальні збитки становлять близько 25-30 млн грн.

Рятувальники гасять пожежу на території складу
Рятувальники гасять пожежу на території складу
фото: ДСНС Київщини

Rozum працює вже вісім років та представляє продукцію в усіх торговельних мережах України. Цього року видавництво планувало випуски ігор за ліцензіями «Хто хоче стати мільйонером?», «Холостяк», «Супермама», «Кохання на виживання». На осінь розроблялася окрема лінійка ігор за мотивами книжкової серії «Гаррі Поттер».

Нагадаємо, у ніч проти 1 серпня Росія здійснила кілька хвиль балістичної атаки на Київ. У столиці пролунала серія потужних вибухів, а Повітряні сили та міська влада закликали мешканців терміново перебувати в укриттях. Внаслідок ударів зафіксовано руйнування, пожежі та пошкодження житлових будинків у кількох районах міста, є загиблі та постраждалі. Рятувальники й медики продовжують працювати на місцях влучань, а інформація про наслідки атаки уточнюється.

Раніше повідомлялося. що під час російського обстрілу Києва у ніч проти 1 серпня загинула менеджерка проєктів мережі «Сільпо» Олена Рожнятівська та її 18-річна донька Катерина. Вони загинули дорогою до укриття. 

До слова, у вівторок, 4 серпня, у столиці відбудеться прощання з волонтеркою та доброволицею Віталіною (Фрау) Яровенко, яка загинула внаслідок масованого російського удару по Києву.  

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Теги: обстріл Київщина рятувальники влада

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