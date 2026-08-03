Голова Оболонської РДА Кирило Фесик іде з посади після шести років роботи

Куди саме переходить працювати посадовець, наразі не розголошується

Оболонську районну в місті Києві державну адміністрацію залишає її очільник Кирило Фесик. Про це чиновник повідомив у своєму Facebook, зазначивши, що етап його роботи на цій посаді тривалістю понад шість років добігає кінця, інформує «Главком».

За словами Фесика, він уже розпочав усі необхідні офіційні процедури, пов’язані з переходом на нове місце роботи, про яке обіцяє оголосити згодом.

«Я ніколи не тримався за посаду. Тому мій подальший кар’єрний шлях є логічним продовженням тієї роботи, яку ми разом робили всі ці роки. Для мене велика честь і надалі залишатися членом команди президента та працювати на благо України», – написав очільник району.

Фесик підкреслив, що його каденція стала однією з найдовших серед керівників районів у сучасній історії Києва. У своєму зверненні він подякував президенту України Володимиру Зеленському за довіру, а також висловив вдячність команді РДА, представникам міської влади, партнерам та мешканцям Оболоні за спільну роботу й зворотний зв’язок.

«Я робив усе, що міг, із тими ресурсами, які мав. І впевнений, що за ці роки нам вдалося зробити справді багато. Трохи згодом обов’язково підготую окремий підсумковий допис, у якому покажу результати нашої спільної роботи», – додав він.

Куди саме переходить працювати посадовець, наразі не розголошується, однак окремі медіа повідомляють, що найможливіше призначення, яке на нього очікує, це очільник військової адміністрації Києва, замість Тимура Ткаченка.

Тимур Ткаченко обіймав посаду голови Київської міської військової адміністрації з грудня 2024 року – він замінив генерал-полковника Сергія Попка. До цього Ткаченко обіймав посаду першого заступника директора департаменту міського благоустрою КМДА, а також був заступником міністра розвитку громад та територій України. З перших днів каденції в очільника КМВА виник публічний конфлікт із мером Києва Віталієм Кличком через розмежування повноважень КМВА та КМДА, який супроводжувався взаємними публічними звинуваченнями сторін.

16 липня 2026 року президент Володимир Зеленський звільнив Ткаченка з посади голови КМВА відповідно до статті 4 закону «Про правовий режим воєнного стану». Рішення ухвалили того самого дня, коли Верховна Рада затвердила новий склад Кабінету Міністрів на чолі з Сергієм Корецьким.

На посаді очільника Київської обласної державної адміністрації він замінив Миколи Калашника, який очолював ОДА з березня 2025 року. Калашника перевели до Кабміну міністром з питань відновлення, інфраструктури та транспорту. Обов'язки очільника Київської ОДА після цього перебрав перший заступник Руслан Олійник.

30 липня 2026 року Володимир Зеленський підписав указ про призначення Тимура Ткаченка головою Київської обласної державної адміністрації.

Кадрові зміни в столичному та обласному керівництві 16 липня стали частиною масштабного оновлення влади: того ж дня посаду голови Миколаївської ОДА залишив Віталій Кім, а уряд очолив новопризначений прем'єр-міністр Сергій Корецький.