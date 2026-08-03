Очільник МЗС Молдови на власні очі побачив російський терор у Києві

Український дипломат та посол України в Святому Престолі (Ватикані) Олександр Міщенко, очільник МЗС Андрій Сибіга та віцепрем’єр-міністр та міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой (зліва направо) відвідали місця російського удару на Лук’янівці

Сибіга: «Для кожного українського посла вкрай важливо на власні очі бачити наслідки російської агресії та бути сильним голосом України в кожній столиці та в кожній штаб-квартирі»

Українські дипломати розпочали щорічну Нараду послів–2026 із відвідання місця російського удару на Лук’янівці та вшанування пам’яті полеглих захисників на Майдані Незалежності. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, інформує «Главком».

Андрій Сибіга та Міхай Попшой вшановують пам’ять полеглих захисників на Майдані Незалежності фото: Андрій Сибіга/Facebook

Посли вшанували пам’ять полеглих захисників на Майдані Незалежності фото: Андрій Сибіга/Facebook

Делегація побачила на власні очі масштаби руйнувань на Лук'янівці фото: Андрій Сибіга/Facebook

Знищена ракетними обстрілами окупантів частина Лук'янівки фото: Андрій Сибіга/Facebook

Разом із дипломатичним корпусом у заході взяв участь почесний гість конференції – віцепрем’єр-міністр, міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой.

«Для кожного українського посла вкрай важливо на власні очі бачити наслідки російської агресії та бути сильним голосом України в кожній столиці та в кожній штаб-квартирі. Цього року гасло нашої конференції зосереджене на головних пріоритетах: відновленні миру та лідерстві України», – наголосив очільник МЗС Андрій Сибіга.

За словами міністра, у межах конференції заплановані серія робочих сесій та обговорення ключових дипломатичних завдань країни.

Завдання та учасники наради

Головна мета наради – підбиття підсумків роботи дипломатичної служби, забезпечення координації українського дипкорпусу та визначення спільних підходів до реалізації зовнішньополітичних пріоритетів перед початком нового політичного сезону.

Програмою наради передбачено сегмент високого рівня, у якому візьмуть участь:

президент України Володимир Зеленський;

очільник МЗС Андрій Сибіга;

голова Верховної Ради Руслан Стефанчук;

прем’єр-міністр Сергій Корецький;

перша леді Олена Зеленська;

керівник Офісу Президента Кирило Буданов;

керівник Офісу Президента Кирило Буданов; перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця та заступник керівника ОП Ігор Жовква;

перший віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль;

віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов.

У межах п’ятиденної програми також відбудуться стратегічні дискусії, презентації нових дипломатичних, культурних та гуманітарних ініціатив, професійні тренінги й регіональна програма, спрямована на ознайомлення керівників дипмісій із ключовими викликами України в умовах повномасштабної російської агресії.

Нагадаємо, під час нічної атаки РФ на Київ у ніч проти 1 серпня 2026 року окупанти пошкодили будівлю посольства Литви. Сибіга висловив підтримку Литві, міністру закордонних справ країни Кястутісу Будрісу, посолці Інзі Станітє-Толочкєнє та всьому литовському дипломатичному відомству, запевнивши, що Україна готова надати необхідну допомогу.