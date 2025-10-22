Зустріч Зеленського з прем'єром Швеції, атака на Харків. Головне за 22 жовтня

Зеленський і Крістерссон підписали лист про наміри між Україною та Королівством Швеція щодо співпраці у сфері розвитку повітряних спроможностей

Українські десантники звільнили Кучерів Яр на Донеччині, РФ вдарила по дитсадку у Харкові, Зеленський і прем'єр Швеції підписали угоду щодо винищувачів Gripen. «Главком» склав добірку новин 22 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій:

Підрозділи Десантно-штурмових військ звільнили населений пункт Кучерів Яр на Добропільському напрямку. У ході операції в полон було взято понад 50 окупантів.

РФ вдарила по дитсадку у Харкові

Харків знову опинився під ударом російських безпілотників. Один з дронів влучив у приватний дитячий садочок. За словами мера Ігоря Терехова, окупанти атакували Холодногірський район міста.

Унаслідок ворожої атаки загинув 40-річний чоловік, є поранені.

Сьогодні, 22 жовтня, президент України Володимир Зеленський і прем'єр Швеції Ульф Крістерссон підписали угоду про наміри щодо закупівлі 100-150 винищувачів Gripen. Йдеться не про негайні поставки, а про довгострокову програму на 10-15 років.

Режисеру Білоусу обрано запобіжний захід

Печерський районний суд Києва обрав для екскерівника Молодого театру, викладача Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого Андрія Білоуса запобіжний захід у справі про сексуальне насильство щодо студенток – тримання під вартою до 25 грудня.

У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки

Мер столиці Віталій Кличко зауважив, що кількість постраждалих від російської атаки зросла до 30 людей, з них пʼятеро дітей.