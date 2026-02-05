Головна Київ Новини
У Гостомелі викрито схему розкрадання коштів на відновлення житла

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Якщо провину колишнього чиновника доведуть у суді, йому загрожує до п'яти років позбавлення волі з обмеженням права обіймати певні посади
фото: Київська обласна прокуратура

Слідство встановило, що дії підозрюваного призвели до необґрунтованої виплати 741 374 грн на рахунки підрядної організації

Правоохоронці викрили схему службової недбалості під час відновлення осель у Бучанському районі, пошкоджених внаслідок російської агресії. Колишньому посадовцю Гостомельської селищної військової адміністрації повідомлено про підозру через безпідставне перерахування понад 740 тис. грн бюджетних коштів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської обласної прокуратури.

«За даними слідства, у грудні 2022 року посадовець, будучи розпорядником бюджетних коштів, виділених на відновлення зруйнованого житла, неналежно виконав свої службові обов’язки. Він не забезпечив належної перевірки обґрунтованості витрат, фактичного виконання робіт та достовірності проєктної документації», – зазначають у прокуратурі.

Слідство встановило, що дії підозрюваного призвели до необґрунтованої виплати 741 374 грн на рахунки підрядної організації. Зокрема, було зафіксовано кричущі факти порушень: в одному випадку оплачений проєкт відновлення фактично навіть не розроблявся, а в іншому – вартість документації була свідомо завищена та не відповідала складності робіт. Експосадовцю інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Наразі триває досудове розслідування, яке проводять слідчі Бучанського управління поліції за супроводу СБУ. Правоохоронці вирішують питання про обрання запобіжного заходу та працюють над встановленням інших осіб, причетних до схеми, зокрема серед представників компанії-виконавця. Якщо провину колишнього чиновника доведуть у суді, йому загрожує до п'яти років позбавлення волі з обмеженням права обіймати певні посади.

Нагадаємо,інформація про проплати Гостомельської селищної військової адміністрації зникла з державного порталу публічних фінансів після того, як журналісти виявили серед контрагентів низку підставних отримувачів коштів. Йдеться про виконання робіт по відбудові селища, яке сильно постраждало під час боїв і російської окупації у лютому-березні 2022-го. Виявилося, що за левову частку робіт кошти з бюджету отримували фізичні особи-підприємці, які насправді цим не займалися. Більше того, журналістам вдалося встановити, що щонайменше один з «підрядників» взагалі постійно проживає в тимчасово окупованому Донецьку і, за інформацією з соціальних мереж, раніше долучався до надання допомоги окупантам.

Підряди ці підставні особи отримували не на конкурсній основі, чиновники підписували з ними прямі договори. Але у самій селищній військовій адміністрації журналістам заявили, що тут не перевіряли підприємців перед укладанням договорів і що ті нібито приходили і пропонували свої послуги за власною ініціативою. На наступний день після розмови з посадовцями з держпорталу, де міститься інформація про використання бюджетних коштів, зникли взагалі всі дані про проплати селищної адміністрації.

До слова, у травні минулого року Верховна Рада прийняла в цілому проєкт Постанови про розширення повноважень начальника Гостомельської селищної військової адміністрації на Київщині. Документ передбачає, що начальник Гостомельської селищної військової адміністрації здійснюватиме повноваження Гостомельської селищної ради, її виконавчого комітету та селищного голови.

