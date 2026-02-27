На Київщині протягом дня буде чутно вибухи через роботи на гранітному кар'єрі

Влада просить громадян зберігати спокій і довіряти тільки перевіреним джерелам інформації

Сапери працюватимуть на Шамраївському родовищі гранітів

Сьогодні, 27 лютого, у Київській області проводитимуться вибухові роботи. Фахівці працюватимуть на родовищі гранітів. Про це повідомила пресслужба Білоцерківської районної військової адміністрації, інформує «Главком».

Зазначається, що сапери працюватимуть на Шамраївському родовищі гранітів. Вони розпушуватимуть граніт для виробництва щебеню. Роботи проводитимуть – з 8.00 до 16.00.

Жителі можуть чути звуки вибухів. Громадян просять зберігати спокій і довіряти тільки перевіреним джерелам інформації.

Нагадаємо, на Київщині періодично проводяться планові вибухові роботи у громадах, де у промислових масштабах добувають граніт. Це – Шамраївський кар'єр неподалік Білої Церкви, Ольшаницьке родовище гранітів і Рокитнянський спецкар'єр, які теж розташовані у Білоцерківському районі. Зокрема 15 грудня, вибухові роботи проводилися на Рокитнянському гранітному кар'єрі. 28 січня проводилися вибухові роботи на території Шамраївського родовища гранітів.