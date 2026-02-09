Київщина: графіки відключення світла 10 лютого 2026 року

Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України

Графіки погодинних відключень діятимуть протягом доби

10 лютого 2026 року у Київській області діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДТЕК.

Графіки відключення світла на Київщині 10 лютого 2026 року

1.1 черга – без світла з 00:00 до 02:30, з 06:00 до 13:00 та з 16:30 до 23:30;

1.2 черга – без світла з 00:00 до 02:30, з 06:00 до 13:00 та з 16:30 до 23:30;

2.1 черга – без світла з 00:00 до 02:30, з 06:00 до 13:00 та з 16:30 до 23:30;

2.2 черга – без світла з 00:00 до 02:30, з 06:00 до 13:00 та з 16:30 до 23:30;

3.1 черга – без світла з 00:00 до 06:00, з 09:30 до 16:30 та з 20:00 до 24:00;

3.2 черга – без світла з 00:00 до 06:00, з 09:30 до 16:30 та з 20:00 до 24:00;

4.1 черга – без світла з 00:00 до 06:00, з 09:30 до 16:30 та з 20:00 до 24:00;

4.2 черга – без світла з 00:00 до 06:00, з 09:30 до 16:30 та з 20:00 до 24:00;

5.1 черга – без світла з 02:30 до 09:30, з 13:00 до 20:00 та з 23:30 до 24:00;

5.2 черга – без світла з 02:30 до 09:30, з 13:00 до 20:00 та з 23:30 до 24:00;

6.1 черга – без світла з 02:30 до 09:30, з 13:00 до 20:00 та з 23:30 до 24:00;

– без світла з 02:30 до 09:30, з 13:00 до 20:00 та з 23:30 до 24:00; 6.2 черга – без світла з 02:30 до 09:30, з 13:00 до 20:00 та з 23:30 до 24:00.

Нагадаємо, ремонтні роботи на об'єктах генерації та розподілу тривають цілодобово. У вівторок і середу, 10–11 лютого, через низькі температури діятимуть жорсткіші графіки відключень світла.

Як повідомлялося, держава посилить контроль за відключеннями світла. Глава Міненерго Денис Шмигаль наголосив, що дав доручення Держенергонагляду здійснити відповідні перевірки, аби забезпечити рівні умови для всіх споживачів.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів розширену селекторну нараду щодо ліквідації наслідків масованих російських ударів по енергосистемі, що відбулися 7 лютого. Найбільш критична ситуація наразі зберігається в Києві та шести населених пунктах Херсонщини, де постійні атаки безпілотників унеможливлюють швидке відновлення мереж.

До слова, у Києві планують запустити додаткові 9 МВт генеруючих потужностей для стабілізації енергосистеми після масованих російських ударів.