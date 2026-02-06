На трасі Київ-Одеса зіткнулися три мікроавтобуси: рятувальники деблокували людей

До ліквідації наслідків аварії залучалися шість чоловік особового складу та дві одиниці спецтехніки

Внаслідок зіткнення транспортних засобів жінка 1967 року народження загинула на місці ДТП

На автошляху Київ-Одеса сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участі трьох мікроавтобусів, яка призвела до людських жертв. Про це сьогодні, 6 лютого, пресслужба ДСНС Київщини, інформує «Главком».

Подробиці ДТП у Білоцерківському районі

Повідомлення про інцидент надійшло до рятувальників 5 лютого о 15:59, після чого на місце аварії у Білоцерківському районі Київщини виїхав черговий караул 48-ї Державної пожежно-рятувальної частини селища Гребінки. По прибуттю було встановлено, що внаслідок зіткнення транспортних засобів на місці загинула жінка 1967 року народження. Ще двоє людей отримали серйозні травми та опинилися заблокованими всередині понівечених салонів.

Рятувальникам довелося визволяти постраждалих у ДТП за допомогою спеціального гідравлічного інструменту фото: ДСНС Київщини/Facebook

Рятувальна операція на трасі Київ-Одеса

Для порятунку постраждалих бійці ДСНС застосували спеціальний гідравлічний інструмент. Рятувальники деблокували травмованих та передали їх працівникам екстреної медичної допомоги для подальшої госпіталізації. Загалом до ліквідації наслідків аварії залучалися шість чоловік особового складу та дві одиниці спецтехніки.

Нагадаємо, через складні погодні умови та ожеледицю на дорогах Київської області протягом доби зафіксовано підвищену кількість аварійних ситуацій.

Раніше повідомлялося, що у столиці поліцейські розшукали та затримали 26-річного водія, який вчинив масштабну аварію на вулиці Івана Виговського. Керманич не лише розтрощив авто, а й залишив у салоні важкопораненого пасажира, намагаючись уникнути відповідальності. Аварія сталася вночі 1 лютого. За даними слідства, водій кросовера BMW X5, рухаючись від вулиці Стеценка в напрямку проспекту Європейського Союзу, не впорався з керуванням.