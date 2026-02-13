На залізниці викрито схему розкрадання пального: працівники депо «Дарниця» зливали тонни дизеля

Правоохоронці провели кілька десятків обшуків за місцями зберігання, проживання та роботи фігурантів

Правоохоронці викрили злочинну групу з-поміж працівників «Укрзалізниці», які систематично викрадали пальне з маневрових тепловозів. Зловмисники зливали дизель у каністри та реалізовували його за готівку, вносячи фіктивні дані до журналів обліку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

За даними слідства, організатором схеми виявився машиніст локомотивних бригад депо «Дарниця». Він залучив до «бізнесу» колег, між учасниками були чітко розподілені ролі: викрадення пального, логістика, збут, облік викраденого, комунікація з клієнтами, «тіньова бухгалтерія» та розподіл коштів.

Правоохоронці з'ясували, що зловмисники здійснювали злив дизельного пального з баків тепловозів серії ЧМЕ3, які використовуються для маневрових робіт на станціях «Дарниця» та «Київ-Пасажирський» . Як правило, це відбувалося вночі або рано вранці. Пальне зливали в каністри, зберігали у спеціально відведених місцях, а раз на три дні вивозили на спеціально облаштованому автомобілі до власних гаражів. Надалі дизельне пальне реалізовували за готівку.

У ході слідства задокументовано щонайменше 10 фактів викрадення пального. За один «вихід» зловмисники зливали до 2 тис. літрів, а для приховування злочинної діяльності фігуранти вносили фіктивні відомості до офіційної звітної та облікової документації.

Правоохоронці провели кілька десятків обшуків за місцями зберігання, проживання та роботи фігурантів на території Київської, Житомирської, Чернігівської областей та міста Києва. Вилучили дизельне пальне, чорнові записи, транспортні засоби, документацію, мобільні телефони та інші речові докази.

На підставі зібраних доказів двом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів. Після проведення необхідних процесуальних дій буде ухвалено рішення про повідомлення підозр іншим учасникам схеми.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, контррозвідка Служби безпеки затримала на Донеччині ще одного російського інформатора. Ним виявився 33-річний працівник регіональної філії «Укрзалізниці».