На Київщині викрито «реабілітаційний центр», де силоміць утримувалися до 60 людей
Організував кримінальний бізнес керівник громадської організації
На Київщині правоохоронці знешкодили організоване угруповання, яке займалося трудовою експлуатацією громадян під виглядом надання допомоги в реабілітаційному центрі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Національну поліцію України.
Зазначається, що організував кримінальний бізнес керівник громадської організації. До схеми він залучив співзасновника громадської організації, трьох наглядачів-охоронців та ще дев’ятьох спільників. Загалом під виглядом лікування від алко- та наркозалежності фігуранти незаконно утримували 58 людей.
Потерпілих насильно поміщали до центру, повністю обмежуючи їхню свободу пересування та зв’язок із зовнішнім світом. За даними поліції, до «пацієнтів» застосовували:
- систематичні побої та психологічне насильство;
- постійні погрози;
- примусове введення седативних препаратів.
Людей змушували виконувати важку роботу: обробляти земельні ділянки, займатися будівництвом та заготівлею деревини. За використання примусової праці організатори отримували гроші від замовників.
У ході документування злочину правоохоронці врятували 16 осіб, серед яких один – неповнолітній. Наразі всім постраждалим надається необхідна медична та психологічна допомога.
На підставі зібраних доказів трьом учасникам злочинної групи вже повідомлено про підозру. За скоєне фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, раніше у Києві було викрито угруповання, яке тримало в трудовому рабстві понад 30 громадян. Їх знаходили на вокзалах та під приводом допомоги відвозили в «реабілітаційний центр», де змушували працювати. За словами правоохоронців, організував злочинну діяльність 45-річний уродженець Дніпропетровської області, який орендував у одному з селищ Київської області приватний будинок.
