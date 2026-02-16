На Київщині викрито «реабілітаційний центр», де силоміць утримувалися до 60 людей

За скоєне фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Організував кримінальний бізнес керівник громадської організації

На Київщині правоохоронці знешкодили організоване угруповання, яке займалося трудовою експлуатацією громадян під виглядом надання допомоги в реабілітаційному центрі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Національну поліцію України.

Зазначається, що організував кримінальний бізнес керівник громадської організації. До схеми він залучив співзасновника громадської організації, трьох наглядачів-охоронців та ще дев’ятьох спільників. Загалом під виглядом лікування від алко- та наркозалежності фігуранти незаконно утримували 58 людей.

Потерпілих насильно поміщали до центру, повністю обмежуючи їхню свободу пересування та зв’язок із зовнішнім світом. За даними поліції, до «пацієнтів» застосовували:

систематичні побої та психологічне насильство;

постійні погрози;

примусове введення седативних препаратів.

Людей змушували виконувати важку роботу: обробляти земельні ділянки, займатися будівництвом та заготівлею деревини. За використання примусової праці організатори отримували гроші від замовників.

Рашітки на вікнах у «реабілітаційному центрі» фото: Національна поліція України

У таких умовах жили люди у «реабілітаційному центрі» фото: Національна поліція України

Будинок, у якому силоміць утримували людей фото: Національна поліція України/Facebook

У ході документування злочину правоохоронці врятували 16 осіб, серед яких один – неповнолітній. Наразі всім постраждалим надається необхідна медична та психологічна допомога.

На підставі зібраних доказів трьом учасникам злочинної групи вже повідомлено про підозру. За скоєне фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше у Києві було викрито угруповання, яке тримало в трудовому рабстві понад 30 громадян. Їх знаходили на вокзалах та під приводом допомоги відвозили в «реабілітаційний центр», де змушували працювати. За словами правоохоронців, організував злочинну діяльність 45-річний уродженець Дніпропетровської області, який орендував у одному з селищ Київської області приватний будинок.