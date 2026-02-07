На Київщині під час ліквідації наслідків удару РФ загинув молодий рятувальник

У Михайла Проценка залишилася дружина та двоє маленьких синів

На Київщині під час аварійно-відновлювальних робіт загинув рятувальник. Як інформує «Главком», про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Головний майстер-сержант служби цивільного захисту Михайло Проценко від ночі працював на знищеному російськими військами обʼєкті на Київщині. Унаслідок обвалу конструкцій рятувальник загинув. Його колега – із тяжкими травмами в лікарні.

«Через російські удари Україна втратила ще одного професійного рятувальника. Того, хто безстрашно кинувся у вогонь заради порятунку інших. Висловлюю найщиріші співчуття родині, близьким та колегам загиблого. Це непоправна втрата для великої родини МВС та всієї країни», – написав голова МВС.

Клименко додав, що сьогодні сили ДСНС залучалися до робіт на семи складних локаціях, куди поцілив ворог.

«Сьогодні, після чергового масованого російського обстрілу нашої країни, ми знову зазнали болісних втрат серед особового складу ДСНС. Під час ліквідації наслідків ворожої атаки та гасіння масштабної пожежі складських будівель у м. Яготин на Київщині стався раптовий обвал конструкцій. Унаслідок цього загинув пожежний-рятувальник 22 ДПРЧ ГУ ДСНС Київської області головний майстер-сержант 30-річний Михайло Проценко – наш побратим, людина честі й відданості справі порятунку. У Михайла залишилася дружина та двоє маленьких синів. Також постраждав командир відділення 22 ДПРЧ майстер сержант 49-річний Сергій Хоботня, який нині перебуває під наглядом медиків. Бажаю Сергію якнайшвидшого одужання!», – написав Голова ДСНС України Андрій Даник.

Нагадаємо, у Київській області 7 лютого спалахнула пожежа в складському приміщенні, що сталася внаслідок ворожої атаки дронів.

Як відомо, з вечора 6 лютого й упродовж ночі 7 лютого противник завдав комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, наземного та морського базування. Сили ППО знешкодии 406 із 477 цілей.