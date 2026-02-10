Головна Київ Новини
На Київщині вихователька дитячого будинку підозрюється у катуванні та експлуатації дітей

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
За даними поліції, 50-річна зловмисниця систематично вчиняла фізичне та психологічне насильство щодо неповнолітніх дітей, позбавлених батьківського піклування
фото: Національна поліція України

Слідством задокументовано факти незаконного позбавлення волі дітей та примушування їх до фізичної праці

На Броварщині правоохоронці викрили шокуючі факти насильства у дитячому будинку сімейного типу. 50-річна жінка, яка мала опікуватися дітьми-сиротами, натомість систематично катувала їх та тримала в нелюдських умовах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Київщини. 

Правоохоронці встановили, що упродовж 2023-2024 років підозрювана, виконуючи обов’язки матері-виховательки дитячого будинку сімейного типу, разом з іншою наразі невстановленою особою здійснювала фізичне та психологічне насильство щодо п’ятьох дітей віком від трьох до 14 років.

За даними поліції, зловмисниця принижувала гідність дітей, завдавала фізичного болю та моральних страждань, обмежувала в доступі до їжі, питної води, освіти та медичної допомоги.

«Слідством також задокументовано факти незаконного позбавлення волі дітей, примушування їх до фізичної праці та використання уразливого стану малолітніх», – йдеться у повідомленні.

Речовий доказ, вилучений правоохоронцями
Речовий доказ, вилучений правоохоронцями
фото: Національна поліція України

Наразі всі постраждалі діти влаштовані до нового дитячого будинку сімейного типу Калинівської територіальної громади, де їм надається необхідна допомога та належне піклування.

Слідчі за процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України. За скоєне жінці загрожує до 15 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

Раніше у Фастові правоохоронці викрили 27-річного чоловіка, який систематично знущався з двох маленьких дітей своєї цивільної дружини. Жахливі факти домашнього насильства випливли на поверхню після заяви матері постраждалих. Жінка звернулася до поліції, повідомивши, що її співмешканець регулярно б’є її дітей. 

На Київщині вихователька дитячого будинку підозрюється у катуванні та експлуатації дітей
