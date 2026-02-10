На Київщині вихователька дитячого будинку підозрюється у катуванні та експлуатації дітей

Слідством задокументовано факти незаконного позбавлення волі дітей та примушування їх до фізичної праці

На Броварщині правоохоронці викрили шокуючі факти насильства у дитячому будинку сімейного типу. 50-річна жінка, яка мала опікуватися дітьми-сиротами, натомість систематично катувала їх та тримала в нелюдських умовах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу поліції Київщини.

Правоохоронці встановили, що упродовж 2023-2024 років підозрювана, виконуючи обов’язки матері-виховательки дитячого будинку сімейного типу, разом з іншою наразі невстановленою особою здійснювала фізичне та психологічне насильство щодо п’ятьох дітей віком від трьох до 14 років.

За даними поліції, зловмисниця принижувала гідність дітей, завдавала фізичного болю та моральних страждань, обмежувала в доступі до їжі, питної води, освіти та медичної допомоги.

«Слідством також задокументовано факти незаконного позбавлення волі дітей, примушування їх до фізичної праці та використання уразливого стану малолітніх», – йдеться у повідомленні.

Речовий доказ, вилучений правоохоронцями фото: Національна поліція України

Наразі всі постраждалі діти влаштовані до нового дитячого будинку сімейного типу Калинівської територіальної громади, де їм надається необхідна допомога та належне піклування.

Слідчі за процесуального керівництва Броварської окружної прокуратури повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 127 (катування), ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України. За скоєне жінці загрожує до 15 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

