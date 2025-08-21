На Київщині лунають гучні вибухи

В ОВА зазначили, що важливо також дотримуватися інформаційної тиші

Мешканців закликають залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги та дбати про власну безпеку

У Київській області зафіксовано ворожі безпілотники. Сили протиповітряної оборони працюють по повітряних цілях – в регіоні лунають гучні вибухи. Про це повідомила пресслужба Київської ОВА, інформує «Главком».

В ОВА зазначили, що важливо також дотримуватися інформаційної тиші – не знімати та не поширювати у мережі роботу українських захисників.

Карта повітряних тривог в Україні має такий вигляд.

Нагадаємо, у ніч на 21 серпня Росія знову здійснила комбіновану атаку по містах України, застосувавши ударні дрони та ракети. Російські сили здійснили масовані запуски по всій країні, включно з Києвом, Львовом, Луцьком, Сумах, Рівненщиною, Хмельниччиною, Дніпром, Миколаєвом, Полтавщиною, Чернігівщиною і Закарпаттям. Київ та область чули вибухи протягом всієї ночі, станом на 05:54 масштабна тривога по Україні зберігається.