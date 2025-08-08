Головна Київ Новини
Атака на Київщину: влада повідомила наслідки

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Атака на Київщину: влада повідомила наслідки
Ворог атакував Київщину
фото: Микола Калашник

На місцях вже працюють всі служби

Цієї ночі російські терористи атакували декілька українських областей ударними дронами. Під ударом опинилась Київщина. Очільник Київської ОВА Микола Калашник розповів наслідки атаки, передає «Главком».

Як повідомив Калашник, ворог атакував мирні населені пункти Київщини дронами. Росіяни атакували Бучанський район.

Є інформація про поранених. За попередніми даними, внаслідок ворожого обстрілу поранення отримало троє жінок: 16, 56 та 80 років. 

Також внаслідок ворожої атаки виникли пожежі в приватному секторі, є пошкоджені будинки. На місцях вже працюють всі служби.

Зауважимо, що в ніч на 8 серпня російські війська вчергове демонструють «готовність до перемир'я» обстрілюючи українські міста. Цієї ночі ворог атакував Харківщину, Київщину, Сумщину та Одещину.

Місцеві пабліки повідомляють, що вибухи не вщухають в Одесі.

Нагадаємо, окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами. За попередніми даними, зафіксовано влучання та виникли пожежі на декількох локаціях. Місцеві чули щонайменше 10 гучних вибухів.

Цієї ночі Харків зазнав атаки ворожим дроном «шахед». Внаслідок атаки в Салтівському районі виникла пожежа на цивільному підприємстві.

