Фахівці ДСНС завершили аварійно-рятувальні роботи у Запоріжжі

Внаслідок російського обстрілу постраждали 20 людей

У Запоріжжі фахівці ДСНС завершили аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого удару. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Рятувальники відзвітували, що станом на 22:00 10 серпня аварійно-рятувальні роботи на місці обстрілу завершені. Продовжуються відновлювальні роботи комунальних служб міста.

Внаслідок російського обстрілу постраждали 20 людей, одну з них рятувальники деблокували з-під завалів зруйнованих конструкцій. Кількість постраждалих уточнюється.

«Психологи ДСНС надали допомогу 15 громадянам. До аварійно-пошукових робіт залучено кінологічний розрахунок. На місці події працювали відповідні екстрені та комунальні служби міста. Від ГУ ДСНС до ліквідації наслідків залучалось 44 рятувальники та 15 одиниць техніки», – йдеться в пресслужбі.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл росіян.

У своєму вечірньому зверненні Зеленський зазначив, що зараз у Запоріжжі рятувальники, медики, поліцейські, усі служби допомагають після удару російських бомб.

«Авіабомби – по місту, по звичайній забудові, по автовокзалу, по одній із клінік. На жаль, є постраждалі. Усі отримають допомогу. Дякую кожному нашому працівнику ДСНС України, усім службам за те, що дуже оперативно реагуєте й завжди, за будь-яких обставин зберігаєте життя людей», – сказав він.

За минулу добу, 9 серпня, на Запоріжжі унаслідок російських обстрілів загинули троє людей, а одна – зазнала поранення, повідомляла поліція.

Нагадаємо, уранці 6 серпня окупанти вдарили авіабомбами по території бази відпочинку в одному із населених пунктів Запорізького району.

Також уранці 6 серпня РФ атакувала Запорізьку область. Авіаційним ударом пошкоджені будівлі. Відомо про постраждалих та загиблих.