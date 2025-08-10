Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Фахівці ДСНС завершили аварійно-рятувальні роботи у Запоріжжі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Фахівці ДСНС завершили аварійно-рятувальні роботи у Запоріжжі
Рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи на місці обстрілу
фото: ДСНС

Внаслідок російського обстрілу постраждали 20 людей

У Запоріжжі фахівці ДСНС завершили аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого удару. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Рятувальники відзвітували, що станом на 22:00 10 серпня аварійно-рятувальні роботи на місці обстрілу завершені. Продовжуються відновлювальні роботи комунальних служб міста.

Внаслідок російського обстрілу постраждали 20 людей, одну з них рятувальники деблокували з-під завалів зруйнованих конструкцій. Кількість постраждалих уточнюється.

«Психологи ДСНС надали допомогу 15 громадянам. До аварійно-пошукових робіт залучено кінологічний розрахунок. На місці події працювали відповідні екстрені та комунальні служби міста. Від ГУ ДСНС до ліквідації наслідків залучалось 44 рятувальники та 15 одиниць техніки», – йдеться в пресслужбі.

10 фото
На весь екран

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл росіян.

У своєму вечірньому зверненні Зеленський зазначив, що зараз у Запоріжжі рятувальники, медики, поліцейські, усі служби допомагають після удару російських бомб.

«Авіабомби – по місту, по звичайній забудові, по автовокзалу, по одній із клінік. На жаль, є постраждалі. Усі отримають допомогу. Дякую кожному нашому працівнику ДСНС України, усім службам за те, що дуже оперативно реагуєте й завжди, за будь-яких обставин зберігаєте життя людей», – сказав він.

За минулу добу, 9 серпня, на Запоріжжі унаслідок російських обстрілів загинули троє людей, а одна – зазнала поранення, повідомляла поліція.

Нагадаємо, уранці 6 серпня окупанти вдарили авіабомбами по території бази відпочинку в одному із населених пунктів Запорізького району.

Також уранці 6 серпня РФ атакувала Запорізьку область. Авіаційним ударом пошкоджені будівлі. Відомо про постраждалих та загиблих.

Читайте також:

Теги: Запоріжжя ДСНС рятувальники обстріл окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кремль доручив своїм солдатам створити на Дніпропетровщині «буферну зону» глибиною до 10 км
Окупація Дніпропетровщини: розвідка повідомила про плани РФ
11 липня, 16:20
У червні та липні в низці регіонів України, зокрема на Херсонщині, Запоріжжі, Одещині, Вінниччині та Дніпропетровщині зафіксовано поширення сарани
Як із фільму жахів. Запорізька область потерпає від нашестя сарани (відео)
22 липня, 13:19
В одній із областей розширено територію обов’язкової евакуації
В одній із областей розширено територію обов’язкової евакуації
24 липня, 20:16
Під обстріл потрапило одне із селищ Безлюдівської громади Харківського району
На Харківщині під час гасіння пожежі після удару РФ постраждали рятувальники
30 липня, 16:47
Працівники ДСНС потрапили під обстріл зі ствольної артилерії
Росіяни обстріляли рятувальників на Дніпропетровщині: є жертви
6 серпня, 21:32
Росія з початку повномасштабної війни втратила в Україні 1451 РСЗВ
Втрати ворога станом на 1 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
1 серпня, 07:02
Вогонь становив серйозну загрозу для навколишнього середовища й прилеглих населених пунктів
На Донеччині рятувальники майже тиждень боролись із лісовою пожежею
3 серпня, 18:51
У Крижополі загорілася лікарня (фото)
У Крижополі загорілася лікарня (фото)
7 серпня, 10:06
В окупації добре живеться лише тим українцям, які погодилися працювати у владі чи силових структурах росіян
Полонений із Херсонщини розповів, кому добре живеться в окупації
Сьогодні, 18:14

Події в Україні

У лікарні померла жінка, яка постраждала через удар по Чернівцях 12 липня
У лікарні померла жінка, яка постраждала через удар по Чернівцях 12 липня
Фахівці ДСНС завершили аварійно-рятувальні роботи у Запоріжжі
Фахівці ДСНС завершили аварійно-рятувальні роботи у Запоріжжі
Президент відреагував на удар росіян по Запоріжжю
Президент відреагував на удар росіян по Запоріжжю
Зеленський: Розуміємо намір росіян спробувати обманути Америку, не допустимо цього
Зеленський: Розуміємо намір росіян спробувати обманути Америку, не допустимо цього
Росіяни вдарили по автовокзалу в Запоріжжі: кількість постраждалих зростає
Росіяни вдарили по автовокзалу в Запоріжжі: кількість постраждалих зростає
Повзли 14 діб: стало відомо, як російські диверсанти просочилися у Покровськ
Повзли 14 діб: стало відомо, як російські диверсанти просочилися у Покровськ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
274K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 серпня 2025
26K
Прогноз магнітних бур на 10-12 серпня: якою буде сонячна активність
22K
Нові обласні прокурори засвітили значні доходи та елітне майно своїх дружин
17K
В Україні різко здешевшав популярний вид м'яса
4164
Таксі під час комендантської години у Києві: влада відреагувала на розслідування

Новини

ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
Сьогодні, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
8 серпня, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
8 серпня, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
7 серпня, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
7 серпня, 12:39

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua