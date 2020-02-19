На Київщині молодик відкрив стрілянину з вікна автівки (фото)



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Під час обшуку в оселі підозрюваного правоохоронці виявили та вилучили пістолет та набої Фото: Нацполіція

Поліція затримала хулігана за стрілянину у громадському місці

Вночі у м. Біла Церква на Київщині невідомий з вікна автомобіля відкрив хаотичну стрілянину та зник з місця злочину. Інформація про це надійшла до поліції від небайдужого громадянина. Правоохоронці прибули на місце події.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

В ході розшукових заходів правоохоронці встановили зловмисника. Ним виявився 36-річний місцевий житель напідпитку.

Під час обшуку в оселі підозрюваного правоохоронці виявили та вилучили речові докази – пістолет та набої. Вилучене направили на проведення відповідної експертизи.

Чоловіка затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуально кодексу України.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Розпочато досудове розслідування.

Як повідомлялося, 16 лютого на перетині вулиць Васильківської та Голосіївського проспекту, біля готелю «Мир», чоловік з пневматичної зброї влаштував стрілянину по перехожих. Стрілець був затриманий активістами на місці події, куди незабаром прибули патрульні екіпажі поліції.

Столичні правоохоронці встановлюють обставини даного інциденту із застосуванням пневматичної зброї.