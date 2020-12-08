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    Били та грабували: на Оболоні поліція затримала дует злочинців (фото)

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    Правоохоронці оперативно затримали грабіжників - Били та грабували: на Оболоні поліція затримала дует злочинців (фото)
    Правоохоронці оперативно затримали грабіжників
    Фото: Нацполіція

    Зловмисники побили та відібрали речі у киянина, який пізно ввечері повертався додому

    На вул. Зої Гайдай в Оболонському районі Києва невідомі побили та пограбували місцевого мешканця. Повідомлення про це надійшло на спецлінію 102 від перехожого. Оперативний черговий орієнтував на розшук грабіжників наряди поліції та слідчо-оперативну групу Оболонського управління поліції.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Потерпілий розповів поліцейським про те, що до нього підійшли двоє, побили, зняли з руки годинник та забрали телефон, зарядний пристрій і навушники. При відпрацюванні району правоохоронці разом із заявником помітили людей, схожих за орієнтуванням. Чоловік зателефонував на свій телефон і той задзвонив у кишені підозрюваного. При поверхневому огляді правопорушників виявили речі потерпілого.

    Обох зловмисників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявились кияни, 1990 та 1987 років народження, один із них має судимості за аналогічні злочини.

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    Били та грабували: на Оболоні поліція затримала дует злочинців (фото)
    Били та грабували: на Оболоні поліція затримала дует злочинців (фото)
    Били та грабували: на Оболоні поліція затримала дует злочинців (фото)
    Били та грабували: на Оболоні поліція затримала дует злочинців (фото)

    Слідчий Оболонського управління поліції повідомив фігурантам про підозру у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України.

    Районний суд обрав зловмисникам запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та тримання під вартою. Санкція статті передбачає від чотирьох до шести років позбавлення волі.

    Нагадаємо, за даними Головного управління Нацполіції в Києві, протягом січня-вересня 2020 року на території Києва здійснено на 25,8% менше кримінальних правопорушень, ніж за аналогічний період минулого року. Зокрема, якщо за перших дев’ять місяців 2019-го було зафіксовано 40678 злочинів, то цьогоріч — 30197.

    За висновком правоохоронців, тяжких та особливо тяжких злочинів поменшало на 24%.

    Загалом, за підрахунками поліції, у столиці фіксується 102 злочини на 10 тисяч населення. У 2019 році цей показник складав 139 протиправних діянь. 

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал пограбування злочин
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