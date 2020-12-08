Били та грабували: на Оболоні поліція затримала дует злочинців (фото)

Зловмисники побили та відібрали речі у киянина, який пізно ввечері повертався додому

На вул. Зої Гайдай в Оболонському районі Києва невідомі побили та пограбували місцевого мешканця. Повідомлення про це надійшло на спецлінію 102 від перехожого. Оперативний черговий орієнтував на розшук грабіжників наряди поліції та слідчо-оперативну групу Оболонського управління поліції.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Потерпілий розповів поліцейським про те, що до нього підійшли двоє, побили, зняли з руки годинник та забрали телефон, зарядний пристрій і навушники. При відпрацюванні району правоохоронці разом із заявником помітили людей, схожих за орієнтуванням. Чоловік зателефонував на свій телефон і той задзвонив у кишені підозрюваного. При поверхневому огляді правопорушників виявили речі потерпілого.

Обох зловмисників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявились кияни, 1990 та 1987 років народження, один із них має судимості за аналогічні злочини.

Слідчий Оболонського управління поліції повідомив фігурантам про підозру у скоєнні злочину за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України.

Районний суд обрав зловмисникам запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та тримання під вартою. Санкція статті передбачає від чотирьох до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, за даними Головного управління Нацполіції в Києві, протягом січня-вересня 2020 року на території Києва здійснено на 25,8% менше кримінальних правопорушень, ніж за аналогічний період минулого року. Зокрема, якщо за перших дев’ять місяців 2019-го було зафіксовано 40678 злочинів, то цьогоріч — 30197.

За висновком правоохоронців, тяжких та особливо тяжких злочинів поменшало на 24%.

Загалом, за підрахунками поліції, у столиці фіксується 102 злочини на 10 тисяч населення. У 2019 році цей показник складав 139 протиправних діянь.