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    На Київщині негода залишила без світла 24 населених пункти

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    На Київщині негода залишила без світла 24 населених пункти

    До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго

    В ніч з 13 на 14 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, град та пориви вітру) сталося знеструмлення 24-х населених пунктів у Київській області. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС Київщини.

    Загалом по Україні сталося знеструмлення 205 населених пунктів у 5-х областях.

    Остаточна інформація щодо наслідків негоди уточнюється.

    До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

    Нагадаємо, через нічну зливу у Києві гідрослужби працюють цілодобово і в посиленому режимі.

    Комунальники просять про виявлені підтоплення повідомляти за тел.: 284-74-19.

    Як повідомлялося, у Києві на Маковія буде спекотно, але на пару градусів нижче, ніж 13 серпня. Істотний дощ малоймовірний. 15 серпня, у четвер, у Києві очікується суттєве зниження температури повітря, до +23, +24 градусів.

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