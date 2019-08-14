На Київщині негода залишила без світла 24 населених пункти



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До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго

В ніч з 13 на 14 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, град та пориви вітру) сталося знеструмлення 24-х населених пунктів у Київській області. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС Київщини.

Загалом по Україні сталося знеструмлення 205 населених пунктів у 5-х областях.

Остаточна інформація щодо наслідків негоди уточнюється.

До відновлення електропостачання залучені бригади обленерго.

Нагадаємо, через нічну зливу у Києві гідрослужби працюють цілодобово і в посиленому режимі.

Комунальники просять про виявлені підтоплення повідомляти за тел.: 284-74-19.

Як повідомлялося, у Києві на Маковія буде спекотно, але на пару градусів нижче, ніж 13 серпня. Істотний дощ малоймовірний. 15 серпня, у четвер, у Києві очікується суттєве зниження температури повітря, до +23, +24 градусів.