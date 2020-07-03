На Київщині пенсіонерка заблукала і провела ніч у лісі



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Жінку знайшил за декілька десятків кілометрів від населеного пункту Фото: Нацполіція

До пошуків старенької залучалися спецпризначенці та кінологи

До поліції звернувся житель села Королівка Макарівського району із повідомленням про зникнення 77-річної жінки. Чоловік розповів, що зранку його мати пішла до лісу із сестрою збирати гриби та не повернулась до місця проживання.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Родичі звернулися до поліції тільки пізно ввечері, адже думали, що вона самостійно повернулась додому.

На пошуки зниклої був піднятий особовий склад Макарівського відділення поліції, бійці батальйону поліції особливого призначення «Миротворець» та кінологи. Також до пошуків долучились небайдужі місцеві мешканці та голови сільських рад.

На ранок розшукові заходи дали позитивний результат та поліцейські відшукали бідолашну за декілька десятків кілометрів від населеного пункту. Наразі її життю нічого не загрожує.

Нагадаємо, Вишгородським відділом поліції розшукується 17-річний Володимир Дубовий, який 29 червня цього року близько 3:00 пішов з місця проживання, що на території садового товариства «Орфей» у с. Лютіж, та наразі його місцезнаходження невідоме.