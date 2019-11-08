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    Новини

    На Київщині під час обшуку жінка напала на поліцейського

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    Жінка напала на поліцейського з балончиком &laquo;Кобра&raquo; - На Київщині під час обшуку жінка напала на поліцейського
    Жінка напала на поліцейського з балончиком «Кобра»
    Фото: Нацполіція

    За фактом нападу на поліцейського Київщини відкрито кримінальне провадження

    У четвер, 7 листопада, у м. Богуслав Київської області зухвала молодиця забризкала перцевим балончиком правоохоронця, який виконував службові обов’язки.

    Подія сталася на території одного з домоволодінь, де проходив санкціонований обшук в рамках кримінального провадження за ст. 188-1 (Викрадення води, електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання) ККУ. Обшук проходив за участі комунальних служб. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Раптово власниця помешкання напала на поліцейського з балончиком «Кобра». В результаті він отримав хімічні опіки очей, обличчя та дихальних шляхів першого ступеня. Наразі постраждалий знаходиться на стаціонарному лікуванні.

    Сьогодні нападниці буде оголошено підозру.

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    На Київщині під час обшуку жінка напала на поліцейського
    На Київщині під час обшуку жінка напала на поліцейського
    На Київщині під час обшуку жінка напала на поліцейського

    Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк. Триває досудове розслідування.

    Національна поліція України кримінал Київщина напад жінка
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