На Київщині під час обшуку жінка напала на поліцейського



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Жінка напала на поліцейського з балончиком «Кобра» Фото: Нацполіція

За фактом нападу на поліцейського Київщини відкрито кримінальне провадження

У четвер, 7 листопада, у м. Богуслав Київської області зухвала молодиця забризкала перцевим балончиком правоохоронця, який виконував службові обов’язки.

Подія сталася на території одного з домоволодінь, де проходив санкціонований обшук в рамках кримінального провадження за ст. 188-1 (Викрадення води, електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання) ККУ. Обшук проходив за участі комунальних служб. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Раптово власниця помешкання напала на поліцейського з балончиком «Кобра». В результаті він отримав хімічні опіки очей, обличчя та дихальних шляхів першого ступеня. Наразі постраждалий знаходиться на стаціонарному лікуванні.

Сьогодні нападниці буде оголошено підозру.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк. Триває досудове розслідування.