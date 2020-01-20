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    На Київщині під час пожежі загинув чоловік

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    Пожежа сталася у будинку в с. Недра - На Київщині під час пожежі загинув чоловік
    Пожежа сталася у будинку в с. Недра
    Фото: ДСНС

    Тіло чоловіка виявили рятувальники

    У неділю, 19 січня, сталася пожежа у житловому будинку у с. Недра Баришівського району. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Баришівського району о 15:42.

    До місця виклику було направлено чергові караули 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Березань та 24-ДПРЧ смт Баришівка. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

    По прибуттю рятувальниками було встановлено, що в будинку горить ліжко та підлога.

    Під час гасіння пожежі було виявлено тіло чоловіка.

    Пожежу локалізовано о 16:18 та повністю ліквідовано о 16:46.

    Причина пожежі встановлюється.

    Як повідомлялося, 19 січня сталася пожежа на четвертому поверсі багатоповерхового житлового будинку на вул. Каштанова, 15А у Деснянському районі Києва. Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували 80-річну жінку.

    Минулого тижня столичні вогнеборці ліквідували 92 пожежі та 9 аварій. На пожежах загинуло 4 особи, травмовано 4 особи, врятовано 5 осіб.

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