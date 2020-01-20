На Київщині під час пожежі загинув чоловік
Тіло чоловіка виявили рятувальники
У неділю, 19 січня, сталася пожежа у житловому будинку у с. Недра Баришівського району. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-диспетчерської служби Баришівського району о 15:42.
До місця виклику було направлено чергові караули 25-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Березань та 24-ДПРЧ смт Баришівка. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.
По прибуттю рятувальниками було встановлено, що в будинку горить ліжко та підлога.
Під час гасіння пожежі було виявлено тіло чоловіка.
Пожежу локалізовано о 16:18 та повністю ліквідовано о 16:46.
Причина пожежі встановлюється.
Як повідомлялося, 19 січня сталася пожежа на четвертому поверсі багатоповерхового житлового будинку на вул. Каштанова, 15А у Деснянському районі Києва. Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували 80-річну жінку.
Минулого тижня столичні вогнеборці ліквідували 92 пожежі та 9 аварій. На пожежах загинуло 4 особи, травмовано 4 особи, врятовано 5 осіб.