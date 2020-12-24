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    На Київщині під час застілля жінка з ножем накинулась на товариша

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    Злочин було скоєно у приватному будинку у Сквирі - На Київщині під час застілля жінка з ножем накинулась на товариша
    Злочин було скоєно у приватному будинку у Сквирі
    Фото: Нацполіція

    Чоловік із ножовим пораненням у тяжкому стані в лікарні

    Житель міста Сквира знайшов у будинку свого брата пораненим. Про це він повідомив до поліції.

    На місце події прибули група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції та медики. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    Пораненого чоловіка доставили до лікарні, де було проведено оперативне втручання. Наразі чоловік перебуває у тяжкому стані.

    Правоохоронці з’ясували, що 41-річний чоловік разом із 48-річною товаришкою вживали спиртні напої. Коли між ними виникла сварка — жінка схопила ніж та нанесла ним декілька ударів опоненту.

    З місця події поліцейські вилучили низку речових доказів, зокрема ніж.

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    На Київщині під час застілля жінка з ножем накинулась на товариша
    На Київщині під час застілля жінка з ножем накинулась на товариша

    Зловмисницю затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

    Суд обрав жінці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

    Теги: Національна поліція України кримінал Київщина напад злочин
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