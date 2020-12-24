На Київщині під час застілля жінка з ножем накинулась на товариша

Злочин було скоєно у приватному будинку у Сквирі

Чоловік із ножовим пораненням у тяжкому стані в лікарні

Житель міста Сквира знайшов у будинку свого брата пораненим. Про це він повідомив до поліції.

На місце події прибули група реагування патрульної поліції, слідчо-оперативна група місцевого відділу поліції та медики. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Пораненого чоловіка доставили до лікарні, де було проведено оперативне втручання. Наразі чоловік перебуває у тяжкому стані.

Правоохоронці з’ясували, що 41-річний чоловік разом із 48-річною товаришкою вживали спиртні напої. Коли між ними виникла сварка — жінка схопила ніж та нанесла ним декілька ударів опоненту.

З місця події поліцейські вилучили низку речових доказів, зокрема ніж.

Зловмисницю затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Суд обрав жінці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою