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    Киянин запросив жителя Сумщини в гості та отримав від нього удар ножем (фото, відео)

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    Різанина сталася у квартирі киянина - Киянин запросив жителя Сумщини в гості та отримав від нього удар ножем (фото, відео)
    Різанина сталася у квартирі киянина
    Фото: Нацполіція

    18-річному зловмиснику оголошено підозру в замаху на вбивство

    Поліцейські затримали жителя Сумщини, який у будинку на вул. Білоруській у Шевченківському районі Києва ножем поранив чоловіка.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва. 

    Так, до столичної поліції надійшло повідомлення про те, що мешканець будинку на вулиці Білоруській отримав ножове поранення. На місце події виїхали слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські та лікарі.

    Як розповів заступник начальника слідчого відділу Шевченківського управління поліції Андрій Цирульніков, потерпілого госпіталізували у лікарню, а правоохоронці опитали свідків та оглянули місце події.

    «Ми встановили, що киянин познайомився на вулиці з молодиком, із яким розпивав алкогольні напої, а після запросив його до себе додому. У квартирі між ними виник конфлікт, під час якого гість дістав із кишені розкладний ніж та вдарив ним у шию власнику помешкання. Отримавши поранення, потерпілий покликав на допомогу сусідів, які й викликали швидку та поліцію. Спільно з патрульними ми встановили особу правопорушника та його місцезнаходження», – повідомив правоохоронець.

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    Киянин запросив жителя Сумщини в гості та отримав від нього удар ножем (фото, відео)
    Киянин запросив жителя Сумщини в гості та отримав від нього удар ножем (фото, відео)

    18-річного зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він – житель Сумської області, раніше судимий за незаконне заволодіння автотранспортом, пограбування та крадіжки.

    За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною другої статті 15, частиною першою статті 115 (Закінчений замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. За процесуальним керівництвом місцевої прокуратури №10 фігуранту повідомлено про підозру.

    Поліція звернулась до суду із клопотанням про обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.

    За скоєння злочину молодику загрожує до 15 років позбавлення волі.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал напад кияни злочин злочинець
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